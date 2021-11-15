Kütahyalının türbe sandığı “Yarın Dede” ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı

Aksoy, “Burası kazılmadan önce yerel halk sütunu 'Yaren Dede' olarak adlandırıyordu. Çocuğu olmayanların gelip adak adadığı, tapınım objesi olarak bakılıyordu. Agora’nın köşe sütunu olduğu ortaya çıktı. Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok. Agora’nın zemini var. İlçe sakinleri, yatırı kazdık diye tepki göstermedi. Onlar da bilinçlendi” diye konuştu.