Kütahya’da açılışa özel kampanyalı büyü dolandırıcılığı!

Kütahya’da büyü bozma dolandırıcılarına operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 kişinin evlerinde büyü bozup, muska hazırladığını ve karşılığında para aldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Şüpheliler E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö’nün (66) evleri, teknik ve fiziki takibe alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için düğmeye basan polis, 5 adrese baskın yapıp, 4 şüpheliyi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına aldı.

200 MUSKA ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda; 200 muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler, Arapça yazılı ve çeşitli sembollerin bulunduğu bez parçaları, alacak-verecek miktarlarının yazılı olduğu çeşitli ajandalar ile büyü ve muska yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

DAİRENİN GİRİŞİNE TABELA ASMIŞ

İncelemede ayrıca şüphelilerden E.G’nin iş yeri olarak kullandığı dairenin girişine “Metafizik büyü uzmanı” yazılı tabela astığı, “Açılışa özel şok fiyatlar” başlığı adıyla da el broşürü bastırdığı belirlendi.