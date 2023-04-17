Kütahya Belediyesi sokak hayvanları için alttan ısıtmalı barınak yapıyor!

Kütahya belediyesi, sokak hayvanları için 5 yıldızlı barınak yapıyor. alttın ısıtmalı olacak olan barınağın yıl içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen “Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

23,24 ve 25 dönem TBMM'de MHP milletvekillinden sonra 2018 de yapılan yerel seçimde Kütahya Belediye başkanı seçilen Işık, kentin yapısını değiştirdi.

Hazırlanan ve hayata geçirilen projelerle tarihi kenti tanınır ve daha modern hala getiren Işık, nüfusuna oranla en çok sokak hayvanı barındıran iller arasında yer alıyor.Merkez nüfusu 250 bin olan kentte, hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanı sorununa çözüm aradıklarını anlatan Işık, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. mevcut hayvan barınağımıza ilave olarak alttan ısıtmalı, tam konforlu bir barınak yapıyoruz. Barınaklardaki hayvanların bakımını ve sağlığını kontrol etmek için ilave veteriner istihdam edeceğiz. Barınak bir aksilik olmazsa yıl sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

Sami GÖKÇE