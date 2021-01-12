Kushner'in Trump'ın Orta Doğu politikaları hakkında Biden ekibini bilgilendirdiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in, 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a, Trump yönetiminin Orta Doğu politikaları konusunda brifing verdiği iddia edildi.

Axios haber portalında, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın İsrail Parlamentosundaki kapalı oturumdaki konuşmasında, Kushner’in, Abraham Anlaşması olarak bilinen sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail’le ilişkileri normalleştiren Arap ülkeleri hakkında Sullivan’ı bilgilendirdiğini söylediği öne sürüldü.

Haberde, Friedman’ın Trump’ın danışmanlarının seçilmiş Başkan Biden’ın söz konusu sürece devam etmesi ve İsrail ile normalleşmeye Suudi Arabistan gibi ülkeleri de teşvik etmesini umduklarını aktardığı kaydedildi.

Milletvekillerine, Biden’ın İsrail’in dostu olduğunu belirten Friedman’ın ancak Biden yönetiminin Batı Şeria, Filistin yönetimine yardımların sürdürülmesi ve Çin ile olan ilişkileri nedeniyle İsrail'e baskı yapabileceği uyarısında bulunduğu bildirildi.

Friedman’ın ayrıca Biden’ın İran ile ABD arasında Trump yönetimince iptal edilen nükleer anlaşmayı büyük olasılıkla tekrar canlandırmaya çalışacağını, bu konuda İsrail’in Biden'ı hemen karşısına almak yerine Biden yönetiminden İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleriyle diyalog başlatmasını istemesi önerisinde bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu toplantıda Friedman'ın, ABD tarafından Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ile İsrail’in ilhak ettiği işgal altındaki Golan Tepeleri konusunda ise Biden’in Trump politikalarından geri adım atmaması gerektiğini söylediği aktarıldı.