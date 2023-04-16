Kuşadası, deniz yoluyla 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor

"Yüzen oteller" olarak bilinen kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından Kuşadası'na dev gemiler demir atmaya devam ediyor.

Ege'nin eşsiz maviliğindeki yolculuğun önemli duraklarından olan Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na yanaşan dev gemilerden inen turistlerden bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Her yıl artarak gelmeye devam eden kruvaziyer turizminde, 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişiminin ardından durgunluk yaşadı.

2017-2018 yıllarında azalan gemi sayısı, 2019 yılında yeniden yükselişe geçti fakat 2020 yılındaki yeni tip koronavirüs salgınıyla sektörde yeniden durağanlık kaydedildi.

Tüm dünyada yaklaşık 2 yıl gemi trafiği çok az oldu. Sektörün yeniden toparlanmasıyla Doğu Akdeniz'in gözde rotalarından Kuşadası'nda da hareketlilik yeniden başladı ve ilçe geçen yıl 465 gemiyle 496 bin 211 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, dünyada 2019'un kruvaziyer turizminde çok parlak bir yıl olduğunu, 30 milyon yolcunun gemilerle seyahat ettiğini, koronavirüs salgınıyla bu sayının 5 milyona kadar düştüğünü bildirdi.

Geçen sene yaşanan toparlanmanın bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Güngör, "Dolayısıyla bu yıl 2019 seviyelerine ulaşması beklenmektedir, dünyada durum böyle. Akdeniz'e baktığımızda, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz pazarında ise aslında önemli bir değişim var. 2022'de yüzde 17'lik pay sahibi olan Akdeniz pazarının 2023'te yüzde 20 pay alması bekleniyor. Dolayısıyla giderek popülaritesi artan pazar halinde. Bu şüphesiz ülkemize de yansıyor olumlu bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geçen yıl kruvaziyerle gelen 1 milyon yolcunun yarısının Kuşadası'na indiğini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Kuşadası Türkiye'ye gelen gemilerin ve yolcuların en fazla ağırlandığı liman. Geçen sene de ülkemize gelen 1000 geminin yaklaşık 500'ü Kuşadası'na uğradı. 2023'e baktığımızda yaklaşık 600 gemi seferiyle 850 bin yolcu bekleniyor. Buna feribot yolcularını da eklediğimizde yaklaşık 1 milyon yolcunun Kuşadası'nı ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bu artışta Kuşadası'na gelecek gemilerin büyüyecek olması, bir de gemilerin doluluk oranlarının yüzde 90'lara yaklaşması önemli rol oynayacak."

Güngör, son yılların en fazla gemisini bu yıl ağırlayacaklarını, Kuşadası'na bu yılın 1 Ocak-15 Nisan döneminde 35 geminin geldiğini sözlerine ekledi.