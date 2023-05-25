Kurum: “Yarısı Bizden” kampanyasına şu ana kadar 210 bin başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Balparmak Fabrikası’nda çalışan işçilerle bir araya geldi. Bakan Kurum, ardından Çekmeköy Sanayici ve İş adamları Derneği’nde (ÇEKSİAD) iş insanlarıyla görüştü.

“21 yıldır her zaman katma değer üreten işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz”

Bakan Kurum, Balparmak Fabrikası’ndaki işçilerle buluşmasında Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlayan, alın teri döken tüm işçi emekçilerine teşekkür etti.

Bakan Kurum, “Bizim medeniyetimiz; ülkemizi alın teriyle yükselten, kalkındıran, geliştiren, büyüten işçi kardeşlerimizin emeğini her zaman ‘kutsal’ saymıştır. Öyle ki işçinin hakkını daha alın teri kurumadan veren bir inanca sahibiz.

Biliyoruz ki; ‘Emek olmadan hiç bir eser yükselmez.’ Evet, biz milletimiz için yaptığımız tüm dev eserleri; sizlerin alın teriyle, sizlerin emekleriyle yükselttik. Bugün sizlerin emekleri, ürettiği değerler; ülkemizin savunma sanayisine, ticaretine, ihracatına, ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor, destek veriyor.

Biz de bu anlayışla 21 yıldır her zaman katma değer üreten işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz.” dedi.

“Alay ettikleri Defne Hastanesi yaklaşık 60 gün içerisinde tamamlandı ve afetzede kardeşlerimize hizmet veriyor”

Bakan Kurum, 21 yıldır dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapılmadan hizmet edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Biz il il gezip ikbal peşinde koşmuyoruz. Afetlerde tatile çıkmıyoruz. Baharlar vadedip o baharların sonunda milletimizi yolda kalan otobüslerle, bir türlü bitmeyen metro hatlarıyla, söz verip tutmayan yöneticileri hepiniz görüyorsunuz. Biz söz veriyorsak eğer sözümüzün eri olmaya çalışıyoruz. O sözlerin peşinden koşmaya çalışıyoruz.

21 yıldır da 81 ilimizde, 85 milyon vatandaşımıza böyle hizmet ettik. Bize oy versin vermesin. Siyasi tercihi ne olursa olsun o hizmetleri yapmaya çalıştık. Defne Hastanesi, yine orada temeller atıldığında sosyal medyada maalesef aynı algılar, yalanlar, iftiralar bahanelerle atılan temelle ilgili, yapılan hizmetle ilgili yine aynı duruşu ortaya koydular.

Demediler ki; bu devlet orada vatandaşımızın ihtiyacı, hastalara hizmetlerin yapılabilmesi için bir hastane yapıyor. Bir hizmet yapıyorlar. Ama ne oldu? O gün alay ettikleri hastane yaklaşık 60 gün içerisinde tamamlandı ve afetzede kardeşlerimize hizmet veriyor.

Orada bizim oyumuz kaç biliyor musunuz? Yüzde 8 almışız. Yüzde 88 Cumhuriyet Halk Partisi almış. Ama biz yine oraya gittik. Hizmetlerimizi yaptık. Yapmak zorundayız. Herkese eşit durmak zorundayız. Biz onlar gibi milletimizi ötekileştiremeyiz. Ayrıştıramayız.

Hep birlikte el ele vererek ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine götürmek durumundayız. İnşallah afetzede kardeşlerimize yine sözümüzü tutacağız. Bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

“Sırtını teröre, Kandil'e dayayıp seçimden sonra da milliyetçilik rolü üstlenmeye çalışıyorlar. İnsanın bir duruşu olur”

Bakan Kurum, 28 Mayıs’ta yeniden milletin sadık başına geçeceğini belirterek, “Bir tarafta İHA'larıyla, SİHA'larıyla, TCG Anadolu Gemisiyle ülkemiz büyüsün, gelişsin dünyada söz sahibi olsun diyenler var.

Diğer tarafta sözünü tutmayıp meydanda hala boş vaat verenler var. 4 yıl önce söylediler. 'Baharlar gelecek. Martın sonu bahar' dediler. Maalesef o baharı biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de göremedik.

Karda yolların kapandığını gördük. Yeşil alanlarının arttırılması için yapılan dikey bahçelerin söküldüğünü gördük. Her şeyi gördük, hizmet göremedik ama konuşmaya geldi mi mangalda kül bakmıyorlar. Şunu söyleyeyim. Ben 5 yıldır bakanlık görevi yürütüyorum. 81 ile gittim. Hepinizin memleketinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir eserim var. İlçelerine kadar vatandaşlarımıza hizmet götürdük. 20 bin talep gelmiş bize, 18 binini gerçekleştirmişiz.

Biz İstanbul Finans Merkezi olsun diyoruz. Birileri de seçimden sonra Londra'daki tefecilerden borç alacaklarını söylüyor. Biz ülkemizi 780 bin kilometrekare vatan toprağını koruyacağız ve mücadele edeceğiz diyoruz.

Onlar da sırtını teröre teröristlere, Kandil'e dayayıp seçimden sonra da milliyetçilik rolü üstlenmeye çalışıyorlar. İnsanın bir duruşu olur. O duruşta ne iseniz eğer, onu sonuna kadar savunur arkasında durursunuz. Ama maalesef bunu yapamıyorlar.

Çünkü onları yöneten bir üst akıl var. Kendileri gibi olamadıkları için, ülkemizin geleceğine dair bir hedefleri, projeleri olmadığı için de bunları söyleyemiyorlar.” şeklinde konuştu.

“‘Yarısı Bizden’ projemize şu ana kadar 860 bin bağımsız bölümü içeren 210 bin başvuru yapıldı”

Bakan Kurum, ÇEKSİAD iş insanlarıyla görüşmesinde ise İstanbul’un deprem riskiyle karşı karşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“İstanbul'da dönüşümü adına yüzyılın dönüşüm projesi diyeceğimiz, dünya şehircilik tarihine altın harflerle yazılacak 'Yarısı Bizden' kampanyasını başlatmış olduk. Biz vatandaşlarımızla, milletimizle, sanayicilerimizle, iş insanlarımızla el ele vereceğiz ve hep birlikte İstanbul'da tek bir riski yapıp kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Projemize şu ana kadar 860 bin bağımsız bölümü içeren 210 bin başvuru yapıldı. Bu önemli bir başvuru sayısı. İnşallah bu başvurularla birlikte iş insanlarımızla, müteahhitlerimizle, işçi kardeşlerimizle birlikte el ele verip İstanbul'un dönüşümü adına gerekli iradeyi daha da güçlendirerek sahaya yansıtacağız.

İstanbul bizim geleceğimiz, ülkemizin bu manada milli güvenlik meselesi. Nüfusumuzun 5'te 1'i burada yaşıyor. Milli gelirlerimizin neredeyse yüzde 50'ye yakını İstanbul merkezli. Dolayısıyla İstanbul'u dirençli hale getirmek ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız adına çok çok önemli bir konu. Dolayısıyla bu hassasiyetle birlikte hareket etmek durumundayız.

İstanbul'daki dönüşüm emin olun doğuda, güneydoğuda terörle mücadele bağlamında verdiğimiz mücadele kadar önemlidir. Ülkemizin milli güvenlik meselesidir. En son yaşadığımız depremi hep birlikte gördük.

Dolayısıyla burada İstanbul'un dirençli olması, sanayisiyle, konutu, altyapısı, okulları, kamu binalarıyla birlikte geleceğe güvenle bakması adına çok çok önemlidir. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz.”

“Çekmeköyü’müzü hiç bir zaman kaderine terk etmedik. Hiç bir zaman beceriksizlerin, liyakatsizlerin insafına bırakmadık”

Bazı belediyelerin kendi yaptıkları projelere sahip çıktığına dikkati çeken Bakan Kurum, “Başladığımız projelerin üstünü örtüler ve hiç bir proje gerçekleştirmediler. Yani sahada verilen sözleri bu manada hiç birini tutma noktasında bir gayretlerinin olmadığını hep birlikte gördük.

4 senelik bu süreçte maalesef sahada meydanlarda verilen vaatlerin gerçekleştirilmediği ve hep bir algı, hep bir bahane üretmek suretiyle bu hizmetlerin yapılmadığını gördük. 6 duraklık Çekmeköy-Sancaktepe metro hattımız vardı. Bu metro hatırı durdurup maalesef durakların üzerine toprak döktüler.

Birkaç gün önce burada 300 kişiyle miting yaptılar. Hemen yanı başımıza, bizim zamanımıza başlayan Alparslan Türkeş Kültür Merkezi inşaatı var. Burayı da kaderine maalesef terk edip metruk bir halde bıraktılar. Sadece bunlarla kalmadılar. 'Hizmete açtık' dedikleri metro zemin altı otoparkını, yine belediyemizle birlikte biz bitirdik. 'Ben açtım' dedi.

Rahmi Demir Kent Ormanı'nı biz hazırladık. Yine burayı da gelip 'Ben yaptım' dedi. Hâlbuki çevre düzenleme projesi dahi tamamlanmadı. Doğalgazını bile belediyemiz getirdi. Yine sahiplenmeye çalıştığı bir başka hizmetimiz de Hamidiye Kültür Merkezi'ydi. Muhsin Yazıcıoğlu Kent Ormanı'nın yapımını durdurdular.

Çekmeköylü kardeşlerimizin için burada yapılması gereken hizmetlerin yapılmadığını da hep birlikte gördük. Çekmeköyümüzü hiç bir zaman kaderine terk etmedik. Hiç bir zaman beceriksizlerin, liyakatsizlerin insafına bırakmadık ve hep belediyemizle, vatandaşımızla, vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa bu ihtiyacı giderecek adımları hep birlikte attık.” diye konuştu.

Bakan Kurum, milletin yapılan hizmetlerden ana olduğunu vurgulayarak, “Milletimiz hiç bir zaman bunların duruşuna, tavrına sandıkta destek olmadı. Sonra da olmayacaktır. 14 Mayıs şunu göstermiştir; yine eser kazanmıştır. Eser siyaseti kazanmıştır. Hizmet siyaseti kazanmıştır. 15 seçimdir olduğu gibi yine milletimiz, Cumhurbaşkanımızdan yana tavır sergilemiştir. İnşallah aynı anlayışla bu tavrı 28 Mayıs'ta da sergileyecektir.” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza 28 Mayıs'ta bir kez daha ‘Türkiye sana emanet’ diyeceğiz”

28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rekor oyla destekleneceğini belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza 28 Mayıs'ta bir kez daha Türkiye sana emanet diyeceğiz. Hep birlikte sandığa gideceğiz. Ve sandıkta 21 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor desteği vereceğiz.

Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizim tarihimizin bize emanetidir. Rahmetli Turgut Özal'ın, rahmetli Erbakan Hocamızın, Alparslan Türkeş'in, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Mehmet Akif Ersoy'un emanetidir.

Biz bu emanete hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. İstanbul'u fetheden Sultan Fatih'in torunları olarak, aşkla imar eden Sinan'ın evlatları olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, mazlumların umudu, liderimize hep birlikte sahip çıkacağız. O bunu hak ediyor.

21 yılda bu ülkede bir asırda yapılacak işler yapıldıysa inşallah bundan sonraki süreçte de yeni yüzyılımızda aynı anlayışla bu hizmetleri yapacağız. Öyle sevineceğiz ki, hiç kimsenin kaybetmediği bir seçim olacaktır. Depremzede kardeşlerimizi sevindireceğimiz, 85 milyon vatandaşı sevindireceğimiz.

Mazlum coğrafyalarda bizi bekleyen kardeşlerimizin umudu olacağımız. Türk devletleriyle birlikte yine Türk dünyasında, tüm dünyada söz sahibi olacağız. El ele, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacak büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz.”