Kurum: "Terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz"

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimleri için teşekkür etmek ve 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı’na destek istemek için İstanbul’da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Kurum, İstanbul Ataşehir Royal Düğün Salonu’nda Güçlü Kadınlar ile Türkiye Yüzyılı programında kadın seçmenlerle bir araya geldi. Program başlangıcında Yücel Arzen ve Orkestrası AK Parti seçim şarkılarını seslendirdi. Bakan Kurum’da parçalara eşlik etti.

“Bakanlık olarak biz de en prestijli projelerimizde kadınlarımızın bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandık ve hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük”

Bakanlık olarak en prestijli projelerde kadınlarla birlikte yol yürüdüklerini ifade eden Bakan Kurum, “Tarihimizde ve medeniyetimizde de kadınlarımız, annelerimiz sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuşlardır. Bugün Türkiye kadınları bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkemizi kalkındırmakta büyütmekte ve geliştirmektedir. Bakanlık olarak biz de en prestijli projelerimizde kadınlarımızın bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandık ve hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Saygıdeğer Emine Erdoğan’ın hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projesiyle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne siz değerli kadınlarımız ve annelerimizle birlikte geçiyoruz. Yine bakanlık olarak ‘Doğanın Anneleri’ çatısı altında kadınlarımızla, evlatlarımızla birlikte daha temiz, daha yeşil bir şehirde yaşamaları için mücadele ediyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. ‘Doğanın Anneleri’yle ilk programımızı deprem bölgesine götürdük ve orada annelerimizle birlikte gönüllülük esasıyla depremzede kardeşlerimizin yardımına koştuk. Aynı anlayışla kimseyi ötekileştirmeden herkese o anne sevgisini, anne kucağını, anne şevketini 85 milyon kardeşimize götüreceğiz. Aynı anlayışla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız.” dedi.

“21 yılda kadınlarımıza hem çalışma hayatında, hem de aile hayatında her zaman destek olduk, İŞ-KUR eğitimleri, KOSGEB destekleriyle bugün kadınlarımız artık geleceğe güvenle bakıyor”

Bakan Kurum, kadınlardan destek isteyerek, “Bizimle misiniz kıymetli hanımefendiler? Beraber miyiz? Ülkemizi yeşiliyle, mavisiyle, çevresiyle, doğasıyla, şehirleriyle hep birlikte güçlü yarınlara ulaştıracak mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Hanım kardeşlerim, şair ‘Bir kadındır evi yuva, toprağı vatan yapan’ diyor. Geleceğimizin teminatı, evlatlarımızı büyüten, yetiştirendir diyor. Bu sebepledir ki Türkiye’yi geleceğimize taşıyacak olan sizlersiniz. Türkiye’nin bir asırlık geçmişine de baktığımızda kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin genişletildiği çalışma hayatında daha etkin bir şekilde varlık gösterebildikleri dönem AK Parti dönemidir. 21 yılda kadınlarımıza hem çalışma hayatında, hem de aile hayatında her zaman destek olduk. İŞ-KUR eğitimleri, KOSGEB destekleriyle bugün kadınlarımız artık geleceğe güvenle bakıyor. Hemen hemen her alanda kadınlarımız için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdik ve biz kadınlarımızın her zaman siyasettin kıymetli birer öznesi olarak gördük.” ifadelerini kullandı.

“Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz, emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin 1/3’ini biz karşılayacağız, devletimiz karşılayacak ve yıpranma hakkı vererek ev hanımlarının kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız”

“Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, gazi meclisimizde en yüksek kadın temsil oranına ulaştık.” diyen Bakan Kurum sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti Seçim beyannamemizde de kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla ‘Aile ve Gençlik Bankası’ kuracağız. Aile Kalkanı projesiyle ev hanımlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarımız burada mı? Size Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde açıkladı. Biliyor musunuz? Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin 1/3’ini biz karşılayacağız, devletimiz karşılayacak ve yıpranma hakkı vererek ev hanımlarının kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız. Hayırlı olsun.”

“Ataşehir Yenisahra’da sorunları çözdük, Barbaros’ta dönüşümü başlattık, Şerifali Çiftliği’nde 1.442 konut, 121 dükkân, 2 sosyal tesis ve 1 camimizin yapımını en kısa sürede tamamlayacağız”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla gidiyoruz. 21 yıllık davamızda eser siyasetimizde hiçbir zaman da Ataşehir’imizi, Ataşehir’in kadınlarını, gençlerini yalnız bırakmadık.” ifadelerine yer veren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Hiçbir zaman unutmadık. Ataşehir Yenisahra’da sorunları çözdük. Barbaros’ta dönüşümü başlattık. Şerifali Çiftliği’nde 1.442 konut, 121 dükkân, 2 sosyal tesis ve bir camimizin yapımını en kısa sürede tamamlayacağız ve vatandaşlarımıza, kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallerimizde tam 218 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik, ilan ettik. Vatandaşlarımızın imar problemlerini çözecek ve en kısa sürede tapularına kavuşturacağız. İçerenköy’de donatı alanı üzerinde olan riskli yapıları da dönüştürmek için yine 43 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik ve Örnek Esat Paşa mahallelerimizde 570 ailemizin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduk. Aşık Veysel ve yine Mustafa Kemal mahallerinde de imar planı iptal edilen yerlerde yine kardeşlerimizle el ele verdik, rezerv alan ilanıyla birlikte buradaki sorunları da çözecek adımları yine annelerimizle, kadınlarımızla birlikte attık. Barbaros Mahallemizde 2/3 çoğunluğu sağladık ve 112 yapının olduğu alanda çalışmalarımızı yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’müzle Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Ataşehir, İnönü, Kayışdağ, İçerenköy mahallerinde rezerv alan inşa ettiğimiz ilan ettiğimiz 632 bin, bu dört mahallemizde rezerv alanı ilanı yaptık ve kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdık.”

“Oldum olası bu topraklara yabancı olan Cumhuriyet Halk Partisi yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir”

Deprem bölgesindeki vatandaşların Cumhur İttifakı dediklerini kaydeden Bakan Kurum, “Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini, zihniyetlerini ortaya koydular. Alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi ödeneği bahane gösterdi. Depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerden çıkarmak istedi. Kardeşlerim, bu nedir biliyor musunuz? ‘Bu zor günde kimseye kimliği sorulmaz’ diyen Anadolu’ya yabancı olmaktır. Milletine yabancı olmaktır. Bizim ecdadımız, atalarımız, büyüklerimiz bize şöyle öğretmiş; mazlumun, ihtiyaç sahibinin hiçbir zaman kimliği sorulmaz. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun yardıma, ihtiyaç sahibine el uzatırız, yardıma koşarız. Biz hep bu anlayışla çalıştık. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizde 85 milyon vatandaşımıza işte bu anlayışla hizmet ettik. Kimseyi ayırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. Kimseyi diğerinden üstün görmedik ve her vatandaşımıza aynı hizmetleri götürdük. Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek Cumhuriyet Halk Partisi’nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan Cumhuriyet Halk Partisi yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir.” şeklinde konuştu.

“Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla afetzede kardeşlerimize bir söz verdik, konutları yapacağız dedik, o sözü de konutlarımızı bir yıl içinde yapmak, vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutları bitirerek onlara teslim etmek suretiyle sözümüzü tutacağız”

Bakan Kurum, depremzede vatandaşların kimsenin insafına bırakılmayacağını vurgulayarak, “Bugün milletin siyasi tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkûm olmuştur. Biz, onlar ne yaparsa yapsın, onlar ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar hiçbir zaman afetzede kardeşlerimizi, depremzede kardeşlerimizi bu zihniyetin insafına terk etmedik, bundan sonra da Allah’ın izniyle, milletimizin destekleriyle terk etmeyeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla afetzede kardeşlerimize bir söz verdik. Konutları yapacağız dedik. O sözü de konutlarımızı bir yıl içinde yapmak, vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutları bitirerek onlara teslim etmek suretiyle sözümüzü tutacağız. Şu anda 11 ilimizde afetin üzerinden 15 gün geçti ilk sözleşmemizi yaptık, 46. günde ilk temellerimizi attık. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin göremeyeceğiniz bir hızla, bir motivasyonla şu anda 11 ilimizde 185 bin konutun, sanayi sitesinin, dükkânın inşası başlamıştır. Bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” dedi.

“Seçimden önce hatırlayın Kandil’den açık destek aldılar, HDP’ye aday çıkarttırmadılar”

“Bu karanlık zihniyetin temsilcileri hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadılar. Bunlar hiçbir zaman milletimize inanmadılar, güvenmediler. Her zaman ‘siz bilmezsiniz, cahilsiniz’ dediler. Milletimizi ötekileştirdiler.” İfadelerine yer veren Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Milletimizden destek alamayınca vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular. Seçimden önce hatırlayın Kandil’den açık destek aldılar. HDP’ye aday çıkarttırmadılar. FETÖ’cülerin 15 Mayıs’ta ‘Baharla birlikte geliyoruz’ yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar. Ama şimdi bir anda renkleri değişti. Seçimden önce Londra’daki tefecilerden borç, Almanya’dan danışman, Avrupa’dan aferin sipariş ettiler. Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye kucak açan, mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Milletine yabancı olan bu zihniyet bilmez, anlamaz. Ama biz Ataşehir’den annelerimizle, kadınlarımızla yine hep beraber söyleyelim. Milliyetçilik İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik Kızılelma ile göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu ile denizlere hükmetmek, TOGG’la karalara hakim olmaktır. Milliyetçilik vatanını sevmektir. Milliyetçilik vatanı için 780 bin kilometrekare vatan toprağı için, ay yıldızlı bayrağı için mücadele etmektir.”

“Terörle mücadele edeceğiz, siz ne yaparsanız yapın Türkiye’nin yanı başında bir terör devleti kurulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz”

Bakan Kurum, terörle mücadele edileceğini belirterek, “14 Mayıs’ta karşımızda 6’lı masa, PKK, Kandil, FETÖ ile birlikte küresel odaklar, emperyalist başkentler var. 28 Mayıs’ta da bunların mevziisi yine aynı. Cephe açtıkları yer bellidir. Aziz milletimizdir, Türkiye’dir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ama siz ne yaparsanız yapın, biz annelerimizle el ele vereceğiz, bu ülkede terörün kökünü sonuna kadar kazıyacağız. Terörle mücadele edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın Türkiye’nin yanı başında bir terör devleti kurulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye insanlığın vicdanıdır ve dünya 5’ten büyüktür diyoruz. Onlar ‘Türkiye boyun eğsin, küresel güçler ne derse yapalım, kaderimize razı olalım’ diyor. Biz biliyoruz ki milletimiz akla hayale sığmayan bu milletin değerleriyle örtüşmeyen, ülkemizin milli menfaatleriyle bağdaşmayan bu zihniyete bundan önce asla pirim vermedi, bundan sonra da evvel Allah asla pirim vermeyecektir. Milletimiz kendisine yalan söyleyen, hayal satan, yapamayacağı şeyleri vaat eden bu zihniyete asla izin vermez. Milletimiz kendi aklını, ferasetini bu basiretini hafife alan bu zihniyete asla destek olmaz. 28 Mayıs’ta da milletimizi Türkiye Yüzyılı diyecek, doğru adam, doğru zaman Recep Tayyip Erdoğan diyecek.” diye konuştu.

“Milletimiz 14 Mayıs’ta seçimin sosyal medyada estirilen o sahte rüzgârlarla değil, milletin yanında olarak kazanılacağını bu muhalefete en güzel şekilde göstermiştir”

Bakan Kurum, 28 Mayıs seçimi için Ataşehirli kadın seçmenlerden destek isteyerek, “28 Mayıs’ta ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen teslimiyet cephesine karşı milletimiz yine üreten, büyüyen müreffeh Türkiye’ye, Ayasofya’nın minarelerinden yükselen ezan sesine sahip çıkacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Milletimiz 14 Mayıs’ta seçimin sosyal medyada estirilen o sahte rüzgârlarla değil, milletin yanında olarak kazanılacağını bu muhalefete en güzel şekilde göstermiştir. 14 Mayıs’ta Yasin Börü’nün annesi kazanmıştır. 14 Mayıs’ta Eren Bülbül’ün annesi kazanmıştır. Aybüke öğretmenin annesi kazanmıştır. 28 Mayıs’ta kazanan tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin anneleri olacaktır. Ataşehirli hanımefendilere soruyorum. Kadınlarımıza soruyorum. 28 Mayıs’ta ümmetin lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza Ataşehir’de en yüksek desteği verecek miyiz? Ataşehir’de Cumhur İttifakına, Cumhurbaşkanımıza rekor oyla destek olacak mıyız? Ataşehir’de en yüksek oyu alacak mıyız? 28 Mayıs’ta öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak.” ifadeleriyle sözlerini bitirdi.