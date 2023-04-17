Kurum "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi büyük bir adım olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde AK Parti Mahalle Başkanları ile sahur yaptı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilin tamamına gittiğini ifade eden Bakan Kurum, “Her afette, her depremde olduğu gibi iki saat sonra vatandaşımızın dizinin dibindeydik. 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu depremde gerçekten şehirlerimiz zarar gördü. Ama öyle bir necip milletiz ki 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine koştular.” dedi.

Deprem üzerinden geçen süre boyunca 100 bin konutun sözleşmelerini imzalayarak temel attıklarını ifade eden Bakan Kurum, 319 bin konutun bir yıl içerisinde, 650 bin konutun ise etaplar halinde inşa edileceğini belirtti.

“Gençliğimizi İstanbul’da geçirdik ve davamızın şehrine hizmet ettik”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle İstanbul’da 1. Bölgeden Milletvekili Adayı olma onuruna eriştiklerini ifade ederek, “Evet biz bunu bir şeref, bir onur olarak görüyoruz. Çünkü bizlerle birlikte birbirinden değerli mahalle arkadaşlarımızla yol yürümek bizim için onurdur. Millete hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Anadolu Yakasına, Avrupa Yakasına, İstanbul’umuzun tüm mahallerindeki sorunları gidip bizzat yerinde inceleyip, o sorunlara ilişkin çözümleri ortaya koymak bizim için onurdur. İnşallah sizlerle birlikte aziz İstanbul’umuza hizmet etmek ve bu anlayışla çalışmak bizim için şereflerin en büyüğüdür.” dedi.

Bakan Kurum, İstanbul’un her köşesine yıllardır hizmet ettiklerini belirterek, “İnşallah bu anlayışla Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve TOKİ bünyesinde mesai harcarken, İstanbul için gerçekten çok gayret ettik. Sosyal konutlarımızla, kentsel dönüşüm konutlarımızla, millet bahçelerimizle, alt yapı, üst yapı, sosyal donatı, okullarımızla, camilerimizle, Ataşehir’de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ortaya koşmuş olduğu iradeyle Mimar Sinan Camisiyle, Çamlıca Camisiyle inşallah yakın bir zamanda açacağımız Barbaros Hayrettin Paşa camimizle, İstanbul’un yedi tepesindeki eserlerimizle hizmet ediyoruz. Derler ya; gençliğin geçtiği yer iki cihanda sana sorulacak en büyük sorudur. Bizim davamız belli. Gençliğimizi İstanbul’da geçirdik, İstanbul’a hizmet ederek geçirdik ve davamızın şehrine hizmet ettik.” diye konuştu.

“Yeni müjdelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Kadıköy’de, Fikirtepe’de verecek”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara yeni yuvalarının anahtarlarını teslim edeceklerini belirterek, “Fikirtepe’deki yeni yuvalarımızın ilk konutlarını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yeni müjdelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Kadıköy’de, Fikirtepe’de verecek. Üsküdar’da yıllardır sorun olan Çamlıca Camimizin eteklerinde, vatandaşımızın güven içerisinde yaşaması, sosyal donatısının olması, okulunun, yeşil alanın olmadığı alanda Ferah ve Kirazlıtepe Mahallelerinde dönüşüme başladık. Orada aralıksız bir şekilde dönüşümümüzü yürütüyoruz. Birkaç gün önce Pendik’deydik. Pendikli kardeşlerimiz buradalar. Pendik’te de dört büyük müjdeyi paylaştık. Ve orada ilk konutlarımızın temellerini attık. 1747 konut, 280 ticari üniteden oluşan projeyi de 16 ay sonra Pendik’e armağan edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Haliç’i kaderine terk etmeye çalışıyorlar”

Bakan Kurum, İstanbul’daki tüm sorunların çözümlerini net bir şekilde bildiklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994’te temizlediği Haliç yanından geçilebilir, yürünebilir Haliç’i de kaderine terk etmeye çalışıyorlar. Bu şehre acilen yeşil dönüşüm ile şehri yeni yeşil alanları, yeni mavi alanları kazandıracağız. Sorunları net bir şekilde biliyoruz. Çünkü biz bu noktada gerek teşkilatımızdan, gerek mahalle yöneticilerimizden, gerek ilçe başkanlarımızdan gelen talep ve sorunlara ilişkin de çalışmalarımızı hep birlikte ortaya koyduk. Aynı anlayışla inşallah bu sorunların üzerine gideceğiz. Ekiplerimiz hazır. İnşallah İstanbul’umuzu daha güvenli, daha yeşil, daha mavi bir geleceği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu kadim şehri tarihiyle, kültürüyle, sosyolojisiyle, ekonomisiyle bambaşka bir hale getirmek için bu gayretleri gösteriyoruz.” dedi.

“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirdiğimiz büyük bir adım olacak”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin açılışını yapacaklarını ifade ederek, “Yatırım değeri tam 65 milyar lira olan bir projeyi başlattık, bitirdik ve şu an İstanbul’umuza armağan ediyoruz. İşte bu merkez, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ekonominin, istikrarlı ve Türkiye’nin küresel finans merkezine net bir mesajı olacak. Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirdiğimiz büyük bir adım olacak. Türkiye yüzyılı ekonominin de yüzyılı olacak. İnşallah hedefimiz burada gençlerimizin, kadınlarımızın güvenle, huzurla hizmet aldığı ve finansın başkenti İstanbul için çok çok önemli bir adım olacak.” diye konuştu.

“Türkiye’yi küresel güçlerin taşeronu haline getirecek ve vatandaşının da ensesinde boza pişirmeyi vaat eden 7’li bir koalisyon kumpası var”

Bakan Kurum, Türkiye’nin kalkınması, güçlenmesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisine girebilmesi için gece gündüz demeden çalışıldığını ifade ederek, “İşte SİHA’larımız, işte TOGG, işte İstanbul Uluslararası Finans Merkezimiz. Biz bunları yaparken, birileri sözü dinlenen değil, söz dinleyen bir Türkiye hayal ediyor. Birilerinin direktif ve talimat verdiği, rota çizdiği bir Türkiye’yi hayal ediyorlar. Biz diyoruz ki ‘Doğru Karar, Doğru Adam’. Onlara diyoruz ki; ne kararınız doğru, ne adayınız doğru. Biz diyoruz ki; sağlam liderle güçlü ve hızlı yönetim. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Aslında bir şey de diyemiyorlar. Bir projeleri de yok. Her kafadan farklı bir ses işitiyoruz. Biz diyoruz ki; ekonomimizi yatırımla, istihdamla, ihracatla güçlendirelim, onlar da diyorlar ki; ‘yurt dışından borç alacağız, sıcak para getireceğiz, yatırımları durduracağız’. Bu kadar yatırımı, bütün yüklenici firmalarımızı tehdit ediyorlar. Zaten bunların kafasıyla ne araba yapabildik, ne uçak yapabildik. Şimdi hamdolsun kendi tanklarımızı, kendi topumuzu üretiyoruz. Bir tarafta ülkesine, milletine gece gündüz hizmet eden ve kendini bu millet için adayan, ekonomiyi güçlendiren, savunma sanayinde, yatırımda, üretimde, istihdamda rekorlar kıran Türkiye vizyonu, diğer tarafta ülkemizi borca mahkûm edecek ve yatırımları durduracak, Türkiye’yi küresel güçlerin taşeronu haline getirecek ve vatandaşının da ensesinde boza pişirmeyi vaat eden 7’li bir koalisyon kumpası var. Bunlara inşallah 14 Mayıs’ta sandıkta gereken cevap verecek. Biz buna yürekten inanıyoruz.” şeklinde konuştu.