Kurum: Bunlar, kendilerine destek olmayınca, milleti ayrıştırırlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “28 Mayıs’ta bir tarafta ay-yıldızlı bayrağımız için mücadele edenler, diğer tarafta da İHA ve SİHA’ların üretimini gözden geçireceklerini söyleyen, Şile’nin geleceğine dair tek bir projesi olmayanlar var.” dedi.

Şile'ye bağlı Yazımanayır Köyü'nün sakinleri, Bakan Murat Kurum'u yoğun bir sevgi gösterisi ile karşıladı. Köy Konağı’nın önünde konuşma yapan Bakan Kurum, köy sakinlerine Şile’nin meşhur böreğinden ikram etti. Konuşmasında Yazımanayır ve Hacılı mahalleleri için talep edilen yatırımların yapılması adına destek sözü veren Bakan Kurum, ilçe sınırlarında yer alan Yeniköy’de de vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle birlikte çay ocağına giden Bakan Kurum, burada vatandaşlarla birlikte börek yiyerek, çay içti.

“Birileri, sizin siyasi tercihleriniz üzerinden, sizlere hizmet getirmeyeceklerini, buranın eksiklerini ve işlerini bundan sonra yapmayacaklarını söyleyerek tehditler savurmuşlar”



14 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na tüm mahalleler içerisinde yüzde 88’lik rekor bir oy oranıyla destek veren Yazımanayır Köyü sakinlerine teşekkür eden Bakan Kurum, “Birileri, yine sizin siyasi tercihleriniz üzerinden, sizlere hizmet getirmeyeceklerini, buranın eksiklerini ve işlerini bundan sonra yapmayacaklarını söyleyerek tehditler savurmuşlar, bunları da duyduk.

Bunlar, kendilerine destek olmayınca, milleti ayrıştırırlar. Milleti ötekileştirmeye çalışırlar. Fakat biz Şile’den, Yazımanayır Mahallesinden onlara sesleniyoruz: Siz yapsanız da yapmasanız da biz yapacağız. Şile’yi sizin gibi ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin eline terk etmeyiz! Bütün işleri biz burada vatandaşımızla el ele verir yaparız. Bundan önce yaptık, bugün de yapacağız, bundan sonra da milletimizle el ele verip bütün hizmetleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz.

Siz onların tehditlerine aldırış etmeyin. Onlar boş konuşur, onlar boş vaatler vermeye alışıktır. Onlar sözlerini hiçbir zaman tutmadılar. Sözünün eri olmadılar. Ama biz milletimize ne söz verdiysek hep bu sözleri tuttuk.” diye konuştu.

“28 Mayıs’ta bir tarafta ay-yıldızlı bayrağımız için mücadele edenler, diğer tarafta da İHA ve SİHA’ların üretimini gözden geçireceklerini söyleyen, Şile’nin geleceğine dair tek bir projesi olmayanlar var”

AK Partiye destek olan veya olmayan, tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, “21 yılda, her alanda, 100 yılda yapılacak işleri milletimize kazandırdık. 28 Mayıs’ta bir tarafta ay-yıldızlı bayrağımız için mücadele edenler var.

Diğer tarafta da İHA ve SİHA’ların üretimini gözden geçireceklerini söyleyen, Şile’nin geleceğine dair tek bir projesi olmayanlar var. Biz, 21 yıldır sırtımızı aziz milletimize yasladık, milletimizin masasında oturduk.

Şehit ve gazilerimizin kanını yerde bırakmadık, hep mücadele verdik. Biliyoruz ki, İstanbul, Şile, Yazımanayır Mahallesi sakinleri buna müsaade etmez! Biz de kimseyi ötekileştirmeden, herkese kalbimizi açarak çalışacağız. Nerede bir afet olsa, orada olacağız. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz!” ifadelerine yer verdi.