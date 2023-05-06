Kurum: "Ataşehir'deki çözüm bekleyen sorunların takipçisi ben olacağım"

Bakan Murat Kurum, İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi Uslu Caddesi’nde Ataşehirlilerle buluştu. Coşkulu kalabalık, Bakan Kurum’u “Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’ı var, Recep Tayyip Erdoğan’ın Murat Kurum’u” ifadesini içeren pankartlarla karşıladı. Ataşehirlilere hitap eden Bakan Kurum, konuşma öncesi, Yücel Arzen ve Orkestrası’nın AK Parti’nin seçim çalışmaları için besteledikleri şarkıları söyledi. Bakan Kurum’da bu şarkılara eşlik etti.

Bakan Kurum, Ataşehir’de gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını ve coşkulu kalabalığın Türkiye Yüzyılı’nı müjdelediğini belirterek, Ataşehir’in 15 Mayıs’ı bayram yapacağını ifade etti.

“İstanbul’da 1,5 milyon konutluk Yüzyılın dönüşümü için 551 bin bağımsız bölüm başvurdu, bu nedir biliyor musunuz? Bu milletin devletine olan, liderine olan güvenidir”

Bakan Kurum, İstanbul’un ehliyetsizlerin insafına hiçbir zaman bırakılmayacağının altını çizerek, “Canımızı dişimize takıp çalışırken emin olun İstanbul’umuzu güçlü hale getirmek için dişe dokunur tek bir projesi olmayanların eline asla terk etmiyoruz. Bu yüzden afetlere hazır, dirençli İstanbul, güvenli konutlar, huzurlu yuvalar diyoruz.

İstanbul’da 1,5 milyon konutluk 100 yılın dönüşümü diyoruz. Ne diyoruz; yarısı bizden diyoruz, yarısı devletimizden diyoruz. İşte şu anda Ataşehir’den duysun. Bu tarihi dönüşüme, bu 100 yılın dönüşümüne başvuru sayısı kaç oldu biliyor musunuz? Tam 551 bin bağımsız bölüm başvurdu. Bu nedir biliyor musunuz? Bu milletin devletine olan güvenidir. Bu milletin liderine olan güvenidir. İnşallah Ataşehirli kardeşlerimizde bu kampanyamıza yoğun ilgi gösterdiler. Sözümüz söz.

Bu mirası korumak için, geleceğimize güzel bir miras bırakmak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Mimarlarımızla, mühendislerimizle, tüm vatandaşlarımızla, işçi kardeşlerimizle sokak sokak İstanbul’un 100 yılın dönüşümünü hep birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.

“Çok çalışacağız, çok koşturacağız, buradaki her bir kardeşim küskünleri, dargınları gidecek 14 Mayıs’ta sandığa götürecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerlediklerini ve seçime bir hafta kaldığını hatırlatan Bakan Kurum, “Çok çalışacağız, çok koşturacağız. Buradaki her bir kardeşim küskünleri, dargınları gidecek 14 Mayıs’ta sandığa götürecek. Söz mü? Her bir kardeşim bir tane dargınımızı alacak.

Bakın burada herhalde 4-5 bin kişi var. Herkes bir tane en az o kardeşimizi ikna edecek. Çünkü biz gençlerimiz için, şehirlerimiz için bunu yapmak durumundayız.” dedi.

“Ataşehir’deki tüm mahallelerinin ne kadar çözüm bekleyen sorunu varsa takipçisi ben olacağım”

Ataşehir’de bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini ve diğer yandan da imar problemlerinin de çözüme ulaştırıldığını belirten Bakan Kurum, Ataşehir’e yepyeni müjdelerle ve güzel haberlerle geldiğini ifade ederek müjdelerini şu şekilde sıraladı:



“Hemen yanı başınızda Yeni Çamlıca’nın yanı başı Şerifali Çiftliğimiz. Biliyorsunuz burada tam 1.442 konutumuzun, dükkânımızın, sosyal tesisimizin hemen yanı başınızdaki konutlarımız. Yıllardır vatandaşlarımız burada riskli binada oturuyordu. Gittik hızlı bir şekilde inşaat sürecini başlattık. Her türlü fedakârlığı devlet olarak gösterdik ve TOKİ Başkanlığımız eliyle inşa faaliyetlerini sürdürüyoruz.

İçinde sosyal donatıları, camisi, parkları, yürüyüş yollarıyla birlikte en kısa sürede sizlere Ataşehirli kardeşlerimize anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Şimdiden konutlarımız hayırlı uğurlu olsun.

“Vatandaşlarımızın imar problemlerini burada devletimiz her türlü fedakârlığı yaparak elini taşın altına koyarak yapacak, vatandaşlarımızı tapularına kavuşturacak”

İkincisi, Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallerimizde 218 hektarlık alanımız var. Şimdi o alanda vatandaşlarımızın imarla ilgili, mülkiyetle ilgili problemleri, sorunları var. Bu mahallerimizi 218 hektar rezerv yapı alanı olarak belirledik.

Buradaki yetki Bakanlığımıza geçti. Şimdi bu alanda vatandaşlarımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle hep birlikte imar planının çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımızın imar problemlerini burada devletimiz her türlü fedakârlığı yaparak elini taşın altına koyarak yapacak, vatandaşlarımızı tapularına kavuşturacak. Tapularınızı aldıktan sonra eğer derseniz ki, ‘sen bizim komşumuzsun. Bizim mahallemizde 6 Mayıs’ta geldin, burada bütün mahallemize dedin ki, imar problemini çözüyoruz, tapularına kavuşturuyoruz.

Allah razı olsun yaptık. Ama hemen yanımızda Şerifali’nde inşaatları TOKİ yapıyor. Bizim bu mahallemizde de TOKİ gelsin, yarısını devletimiz versin, yarısını da biz karşılayalım, inşaatlarımızı TOKİ yapsanız derseniz de biz yapmaya hazırız. Biz mahallemizin tüm sorunlarını çözmeye hazırız. İnşallah şimdiden tapularımız, konutlarımız, yeni yuvalarımız tüm mahallemize, Yeni Çamlıca’mıza, Mevlana’mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.

“İçerenköy’de donatı alanı üzerinde kardeşlerimiz var, riskli yapıları biran önce dönüştürmek için 43 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik”

Üçüncüsü; İçerenköy’de donatı alanı üzerinde kardeşlerimiz var. Riskli yapıları biran önce dönüştürmek için 43 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik ve bu alanda vatandaşlarımızın imar haklarını koruyacak şekilde plan notu ilavesi yaptık. Böylelikle sizlerle birlikte Ataşehir’imizde 100 yılın dönüşümüne hız kazandıracağız.

“Örnek Mahallesi’nde rezerv yapı alanıyla 300 ailemizin mülkiyet sorunun çözümüne kavuşturduk ve bu alanda kalan 65 taşınmazın da satış işlemlerini devam ettiriyoruz”

Dördüncüsü; Örnek mahallemizi unutur muyuz? Burada da rezerv yapı alanıyla 300 ailemizin mülkiyet sorunun çözümüne kavuşturduk ve bu alanda kalan 65 taşınmazın da satış işlemlerini devam ettiriyoruz. En kısa sürede buradaki satışlarımızı da tamamlayıp, mülkiyete dahil tek bir problem bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştireceğiz.

“İnönü mahallesindeki alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik ve plan notlarına ilave yapmak suretiyle buradaki parsellerin imardaki emsal haklarını kesintisiz bir şekilde koruduk, kesinti yapmadık”

Beşincisi; yine İnönü mahallesindeki alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik ve plan notlarına ilave yapmak suretiyle buradaki parsellerin imardaki emsal haklarını kesintisiz bir şekilde koruduk. Kesinti yapmadık. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallerinde de imar planı biliyorsunuz iptal olmuştu. İlgilenmediler, sahip çıkmadılar. Şimdi bu alanda da yeni imar planına ilişkin alanı bakanlığımız yetkisine alarak yeni imar planı çalışmalarını onlar yapsa da, yapmasa da biz imar planlarını yaparak vatandaşlarımızın talebini yerine getireceğiz.

“Esatpaşa mahallemizdeki rezerv yapı alanında da 270 tane ailemizin mülkiyet problemi var, çözüme kavuşturduk”

Altıncısı; Esatpaşa mahallemizdeki rezerv yapı alanında da 270 tane ailemizin mülkiyet problemi var. Çözüme kavuşturduk ve bu alanımızda 95 yine taşınmazın satış işlemine devam ediyoruz. En kısa sürede buradaki satışları da tamamlayıp bölge halkımızın imar sorunlarına çözüme ulaştıracağız. Şimdiden ben hayırlı olsun diyorum.

“2/3 çoğunluğu orada sağladık, toplam 112 yapı var ve bu alanın dönüşüm süreci devam ediyor”

Yedincisi de, 2/3 çoğunluğu orada sağladık. Toplam 112 yapı var. Ve bu alanın dönüşüm süreci devam ediyor. Evlatlarımızın, milletimizin, Ataşehirli kardeşlerimizin ne kadar derdi varsa. Bakın ben burada 9 sene yaşadım. Ataşehir’le alakalı Emlak Konut Genel Müdürlüğü yürüttüm. Ve burada vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ne kadar sıkıntısı derdi varsa bir kardeşiniz , buradan 1. Bölge milletvekili adayı olarak, bakanınız olarak Ataşehir’in tüm mahallelerinin ne kadar çözümü varsa takipçisi ben olacağım. Ataşehir’in Belediye Başkanı ben olacağım. Ataşehir’in bakanı ben olacağım, milletvekili ben olacağım. Tüm arkadaşlarımla birlikte teker teker ne kadar sorunu varsa çözeceğiz.

“Ataşehir, İnönü, Kayışdağ, İçerenköy mahallelerimiz geçen günlerde söz verdiğimiz gibi rezerv alan ilan ettiğimiz 632 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak olan değişikliğini onayladık”

Sekiz; yine Ataşehir, İnönü, Kayışdağ, İçerenköy mahallelerimiz geçen günlerde söz verdiğimiz gibi rezerv alan ilan ettiğimiz 632 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak olan değişikliğini onayladık. Tüm projelerimiz bu kapsamda bize gelen süreçte, mahallerimizdeki talepleri aldık hepsine ilişkin bir program dahilinde süreçlerimizi arkadaşlarımızla vatandaşlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız.

“Ferhatpaşa’da Yeni Sahra’da, Şerifali’de Yeni Çamlıca’da ismini sayamadığım tüm mahallelerimiz de imarla alakalı mülkiyetle alakalı kanuni düzenleme dahil, hepsinin takipçisi olacağım”

Ferhatpaşa’da Yeni Sahra’da, Şerifali’de Yeni Çamlıca’da ismini sayamadığım tüm mahallelerimiz de imarla alakalı mülkiyetle alakalı kanuni düzenleme dahil, hepsinin takipçisi olacağım.

TOKİ’mizle, Emlak Konut Genel Müdürlüğü’müz ile nasıl Doğu Ataşehir’de inşaatlarımızı yaptıysak, milletimize teslim ettiysek, Barbaros’a Yenisahra’ya sözümüzü verdik. O sözümüzü tuttuysak, burada da tüm mahallelerimiz de bu sorunları teker teker çözeceğiz. Bunun sözünü ben bir arkadaşınız, komşunuz, evladınız olarak size veriyorum.”

“Sel deprem olur, İstanbul’da olmazsın, afet olur tatile çıkarsın, İstanbul dışında gidilebilecek her yere gidersin, Yenisahra’ya hiç geldiler mi”

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afetlerde milletin yanında olmadığını vurgulayarak, “Sel deprem olur, İstanbul’da olmazsın, afet olur tatile çıkarsın, İstanbul dışında gidilebilecek her yere gidersin, Yenisahra’ya hiç geldiler mi?

Yeni Çamlıca’ya hiç geldiler mi? Sizin hatırınızı sordular mı? Sizin ne sorununuz vardı, bu sorunu çözmeye ilişkin bir irade ortaya koydular mı? Koymazlar. Boş vaatler verirler ama. Yarın büyük bir gün bizi bekliyor ve yarınki mitinge Yeni Çamlıca’daki tüm kardeşlerimiz Ataşehir’deki tüm kardeşlerimizi bekliyoruz.

Orada yarın Türkiye Yüzyılı’nın işaret fişeğini yakacağız. Milyonlar Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşacak. Bugün miting yaptılar, alanı dolduramadılar, gelsinler, Yeni Çamlıca’ya baksınlar. Ben Yüzyıl’ın mitingine tüm kardeşlerimizi davet ediyorum.” şeklinde konuştu.