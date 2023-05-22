Kurum, "85 milyon vatandaşımıza aynı hizmetleri götürmeye gayret gösterdik."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza öyle bir destek vereceğiz ki, dünyadaki tüm mazlumlar sevinecek. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek!” dedi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul’un Pendik ilçesinde öğle namazının ardından Fatih Camii’nde cemaatle sohbet ederek çay içti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, ardından Pendik Iğdırlılar Derneği’ne giderek Iğdırlı vatandaşlarla bir ara geldi. Bakan Kurum, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilli Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın büyük bir oy ile desteklendiğini belirterek, “Yine eser kazandı. Eser siyaseti kazandı. Sırtını teröre, teröristlere dayayanlar kaybetti. En yakın rakibimize 2.5 milyon oy fark atarak vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın yanında oldular. 21 yıldır biz vatandaşlarımızın, 81 ilimizin ayağa kalkması için, 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın aynı şartlarda yaşaması için bir mücadele ortaya koyuyoruz. Hizmetlerimizi yaparken de kimsenin diline, dinine, ırkına, inancına, mezhebine bakmadık. Her ilimize 85 milyon vatandaşımıza aynı hizmetleri götürmeye gayret gösterdik.” diye konuştu.

“85 milyon vatandaşımızı hiçbir zaman ayırt etmedik. Bu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmedik”

Depremden etkilenen 11 ilde seferberlik ruhuyla hizmet edildiğini anlatan Bakan Kurum, “Kimseyi ötekileştirmedik. Kimseyi birbirinden üstün görmedik. Bu hizmetlerimizi yaparken de aynı anlayışla, aynı motivasyonla yaptık. Ama birileri depremzede kardeşlerimize yaptığı yardımı diline doladı. Depremzede kardeşlerimizi siyasi tercihlerinden dolayı kırık kalpleriyle alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi, depremzede kardeşlerimizi siyasi tercihlerinden dolayı seçimden sonra ödeneği bahane göstererek dışarı bırakmak istediler. Biz hiçbir zaman kardeşlerimizin, 85 milyon vatandaşımızı ayırt etmedik. Hiçbir zaman bu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizi Iğdırlı kardeşlerimizin destekleriyle, dualarıyla da etmeyeceğiz. Hep onlarla birlikte olacağız.” dedi.

“21 yılda Iğdır'ımıza 5 milyar 750 milyon liralık eserleri, hizmetlerimizi götürdük”

Bakan Kurum, Iğdır’da 21 yıldır AK Parti Hükümeti tarafından yapılan yatırımlardan bir kısmını anlatarak, “Iğdır'ımızın her alanda büyümesi, gelişmesi için bu hizmetlerimizi yapıyoruz. 21 yılda Iğdır'ımıza 5 milyar 750 milyon liralık eserlerimizi, hizmetlerimizi götürdük. Kentsel dönüşüm projelerimizden altyapı projelerine, sosyal donatılardan binlerce sosyal konut projesine, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 550 konut, 3 bin 500 konut yapılacak arsamız için hak sahiplerimizi belirlerken diğer taraftan da millet bahçelerimizi yine Iğdır'ımıza kazandırıyoruz. Kararlıyız Iğdırlı kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa 21 yıldır olduğu gibi yine bu hizmetleri biz yapacağız. Biz götüreceğiz. Bu her zaman eser adamlarının sözü olmuştur. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız.” dedi.

“Iğdır'ımız için en güzel olanı hep birlikte hayal edeceğiz, yapacağız”

Bakan Kurum, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı İncesu Köyü’ndeki su probleminin çözülmesine dair talepte bulunan vatandaşlara ise, “İncesu Köyü'nün ne sorunu varsa ben takip edeceğim. İçme suyuyla ilgili talebinizi aldık. Sözümüzü de verdik. Ama bizim sözümüz öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez. Biz sözümüzü tutarız. İncesu'nun su problemi inşallah yarından itibaren bitiyor. Tuzluca Belediyemiz Başkanımızla da konuştuk. İnşallah hizmetlere başlayacak. En kısa zamanda oradaki su problemini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Tuzluca'mızın da ihtiyacı olan hizmetleri de inşallah başkanım, belediye başkanım hep birlikte takip edeceğiz. Iğdır'ımız için en güzel olanı inşallah hep birlikte hayal edeceğiz, yapacağız.” diye konuştu.

Bakan Kurum, Iğdır'a gereken her türlü desteğin verildiğini ifade ederek, Iğdır meydanda hayata geçirilecek yeni meydan projesiyle, vatandaşların bir araya geleceği yeni bir yaşam merkezinin oluşturulacağını belirtti.

“28 Mayıs hayallerle gerçeklerin, laflarla icraatlerin yarıştığı bir seçim olacak”

Bakan Kurum, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminin önemine vurgu yaparak, “Şunu asla unutmayalım ki 28 Mayıs çok önemli bir tarih. 28 Mayıs hayallerle gerçeklerin, laflarla icraatlerin yarıştığı bir seçim olacak. Bir tarafta ülkesi için büyüsün, gelişsin 21 yılda, yüz yılda yapılacak işler yapılsın. Benim milletimin 81 il aynı haklara erişsin diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Iğdır'a dair bir projeleri var mı? Bir hizmetleri var mı? Yaptıkları tek bir proje, bitirdikleri tek bir eser var mı? Sadece Iğdır'a değil emin olun 81 ile ilişkin hiçbir hikâyeleri yok. Hiçbir projeleri hedefleri yok. Ama çıkıp meydanlarda boş vaat vermeyi çok iyi biliyorlar. Bahanelerin arkasına sığınmayı çok iyi biliyorlar. Ama bilmiyorlar ki, milletimiz her zaman liderimizden, Cumhurbaşkanımızdan, eser siyasetinden yana tavır sergilemiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bundan sonra da eser adamları kazanacaktır. Ülkesinin bölünmez bütünlüğü için mücadele edenler, vatanı, ay yıldızlı bayrağı, ezanı için 780 bin kilometre kare vatan toprağı için mücadele edenler kazanacaktır. Bizim bundan hiçbir şüphemiz yok.” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza öyle bir destek vereceğiz ki, dünyadaki tüm mazlumlar sevinecek. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek”

Bakan Kurum, seçimin ertesi günü İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “27 Mayıs darbelerin 63'üncü yıl dönümü. 28 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. 29 Mayıs'ta fethin 570'inci yıl dönümü. Hep birlikte 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Sultan Fatih'in torunları olarak 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle bir destek vereceğiz ki, depremzede kardeşlerimiz sevinecek. Öyle bir destek vereceğiz ki, dünyadaki tüm mazlumlar sevinecek. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon kazanacak, 81 ilimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Bakın 21 yıllık bu kazanımlarımız emin olun gider. Biz ülkemiz için, vatanımız için bir mücadele veriyoruz. Sizlerle birlikte veriyoruz. Bu süreçte arkadaşlarımız bize darılmış olabilir. Kendimizi ifade edememiş olabilir, yanlış anlaşılmış olabiliriz. Ama ricam fotoğrafın bütününe bakın. Fotoğrafın bütününde 21 yıldır bu ülke için mücadele edenler var. Gecesini gündüzüne katanlar var. Tüm vatandaşları için mücadele verenler var. Biz istiyoruz ki, ülkemiz büyük ve güçlü olsun. Savunma sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, ihracatıyla rekorlar kırsın. Gençlerimiz geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Hepimizin, herkesin mutlu, huzurlu bir şekilde yaşadığı Türkiye hayal ediyoruz. Öyle dünyadan o güçlü ülkelerden direktif alan değil, kendi sözünü söyleyen, kendi sözünün arkasında duran milletiyle yol yürüyen, sırtını, milletine, vatandaşına yaslayan bir anlayış istiyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Hiçbir zamanda sözümüzü yükseltmiyoruz. Biz değil eserlerimiz konuşuyor. Hizmetlerimiz konuşuyor. O yüzden de milletimiz lafa söze değil icraata bakıyor.” şeklinde konuştu.