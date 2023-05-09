Kurum, "11 ilimizde eş zamanlı bir çalışma başlattık."

Bakan Kurum, katıldığı Atakent Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı’nın ardından “Halka Sesleniş” programında bir araya geldiği Ümraniyeli vatandaşlara mahalle mahalle, sokak sokak, karış karış Ümraniye’yi dönüştürüleceğinin, afetlere hazır hale getirileceğinin sözünü verdi.

“Seferberlik anlayışıyla 11 ilimizde eş zamanlı bir çalışma başlattık. Bugün tam 142 bin konutun şantiyesi, inşası 11 ilimizde başlamış oldu”

Atakent’te katıldığı “Kentsel Dönüşüm” programında dünyanın en büyük şehircilik projelerinden olan “Yarısı Bizden” kampanyasından bahseden Bakan Kurum, güncel başvuru sayısının 125 bin binaya ve 611 bin bağımsız birime ulaştığını ifade etti. Bakan Kurum, 2 milyon 500 bin vatandaşın hayatının değişmeye başladığını açıkladığı kampanyaya Ümraniyeli vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Milletvekili adayı olmadan önce 55 gün boyunca deprem bölgesinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “6 Şubat sabahı meydana gelen depremle birlikte devletimiz ve milletimiz el ele verdik ve bir seferberlik anlayışıyla 11 ilimizde eş zamanlı bir çalışma başlattık. Bugün tam 142 bin konutun şantiyesi, inşası 11 ilimizde başlamış oldu. Bayramın ikinci günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziantep’te ve Kahramanmaraş’ta ilk köy konutlarımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi yeni konutlar da bitiyor, bitmeye devam ediyor. Hamdolsun tüm afetlerde sözümüzü tuttuk. 21 yıldır bu hizmetleri yaptık ve sözümüzün eri olduğumuz için milletimiz bize hep destek verdi.” dedi.

“Bir aylık süreçte onlarca vatandaşımızın mülkiyet problemini çözdük, kentsel dönüşüm projelerimizi başlattık, milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren Yarısı Bizden kampanyamızı başlattık”

“Yalnızca bir ayda İstanbul’da; Ümraniye’den Beykoz’a, Kâğıthane’den Şile’ye, Üsküdar’dan Kartal’a kadar 39 ilçemizde milyarlarca lira değerinde projelerin temellerini attık.” diyen Bakan Kurum, projelerin bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara söz verdiği işler arasında olduğunun altını çizdi. Bakan Kurum, “Biz şu bir aylık süreçte onlarca vatandaşımızın mülkiyet problemini çözdük, kentsel dönüşüm projelerimizi başlattık, milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren Yarısı Bizden kampanyamızı başlattık. Temellerimizi atıyor, mülkiyet ve imar problemlerini çözüyoruz, vatandaşımız ne istiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Ben 81 kente, hepinizin şehrine ve memleketine gittim. 5 yıllık görev sürecimde her memlekete bir hizmetimiz olmuştur. Her birine bir millet bahçesi, kentsel dönüşüm konutu ve sosyal konut yapmışızdır. 5 yıl içerisinde gelen 20 bin talebin, 18 binini gerçekleştirmişiz.” şeklinde konuştu.

Eser siyaseti yaparak, tam 65 milyar liralık yatırımla İstanbul Finans Merkezini (İFM) devreye aldıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Atakent Mahallesinin değerine değer katacak ve istihdam oluşturacak. Gençlerimiz ve vatandaşlarımız İFM’de çalışacak ve üretecekler. İstanbul, finansın ve üretimin merkezi olacak. Salgın sürecine, depreme, afete ve sele rağmen biz İstanbul’umuza övüneceğimiz İFM’mizi kazandırmış olduk.” açıklamalarını yaptı.



“772 bina ve 6 bin 124 konut ve iş yerinden oluşan Atakent Mahallemizde, sizler de talep ederseniz çok özel bir kentsel dönüşüm çalışması yürüteceğiz”

Bakan Kurum, Atakent Mahallesi özelindeki bir müjdeyi şöyle paylaştı:

“Atakent Mahallesi, planlı kentleşmesi, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla Ümraniye’nin göz bebeğidir. Fakat buradaki yapılar 1970’lerden kalma ömrünü tamamlamış, çok eski binalardır. Planlaması güzel ancak 50 yılı aşmış, eski mevzuatlara göre yapılmış binalardır. Bu nedenle yapıların acilen dönüştürülmesi, siz kıymetli Ümraniyeli kardeşlerimizin bir an önce can güvenliğinin sağlanması şarttır. Bu anlamda talepler oldu. 772 bina ve 6 bin 124 konut ve iş yerinden oluşan Atakent mahallemizde, sizler de talep ederseniz çok özel bir kentsel dönüşüm çalışması yürüteceğiz. Atakent Mahallesindeki 25 bin kardeşimize, annemize, babamıza seslenmek istiyorum: Gelin bu mahallemizi el birliğiyle, sizlerin gönül rızasıyla dönüştürelim. Atakent Mahallemiz için başvuru sayılarını dikkate almadan, burada yapılacak tasarım çerçevesinde Atakent için de Yarısı Bizden diyelim. Yarın itibarıyla buraya, Belediyemizin yerine ofisimizi açalım, arkadaşlarımız hizmet vermeye başlasın. Önce Belediye personelimiz vatandaşımızı bilgilendirsin. Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle de inşaatlarını yapalım, anlaştık mı?”



“Dumlupınar, Kazım Karabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu’yu kapsayan 1 milyon metrekarelik alanda, 2B kadastrosu yapılmayan parsellerin mahkeme süreciyle ilgileniyor, vatandaşlarımız tapularına kavuşsun diye çalışıyoruz”

Ümraniye’de çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, yapılan çalışmaları şu ifadelerle özetledi:

“Komşu Finans Merkezinde Finans Evlerini tamamladık ve vatandaşlarımıza 190 konutumuzun, 55 dükkânımızın kentsel dönüşüm kapsamında anahtarlarını teslim ettik. Osmangazi Korusu Millet Bahçesi’nden katlı otoparkımıza, meydanımızdan Atık Getirme Merkezimize kadar Ümraniye'de çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bu hizmetlerimizi Belediyemizle birlikte Ümraniye’mize kazandırdık. Topağacı’nda 77 bin metrekarelik alanda, Molla Hüsrev Camii ve güney çevresinde yürüttüğümüz projelerde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardık, kentsel dönüşümü başlattık. Kazım Karabekir ve Dudullu'da 2B alanlarına ilişkin imar planı çalışmalarımızı başlattık. Hazine mülkiyetindeki 275 bin metrekarelik arazinin sosyal donatı alanı olarak kullanmak üzere hibe yapılmasına ilişkin yetkiyi imzaladık. İnkılap ve Hekimbaşı’nda bulunan, orman vasfını yitirmiş 350 bin dönüm alanda da yine vatandaşlarımızın mülkiyet ve tapu sorunlarını çözdük. Bölgedeki kamuya ait alanları kullanarak örnek bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Hekimbaşı Mahallemizdeki Av Köşkü’nün etrafında bulunduğu maliklerle yine görüşüyoruz. Dumlupınar, Kazım Karabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu’yu kapsayan 1 milyon metrekarelik alanda, 2B kadastrosu yapılmayan parsellerin mahkeme süreciyle ilgileniyor, vatandaşlarımız tapularına kavuşsun diye çalışıyoruz. Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresindeki dönüşüm yapılacak yeni alanları oluşturmak için; hem Ümraniye hem de Çamlık’a hizmet edecek, şehrin merkezinde 50 bin metrekarelik bir alanı üçüncü millet bahçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetlerine sunacağız. Hamdolsun biz müjdelerin hepsini o gün verdik. Biz söz verir ve yaparız, hemen hayata geçiririz. Yaparsa, AK Parti yapar.”

“Şehrimizi, Ümraniye'mizi, mahalle mahalle, sokak sokak, buradaki kardeşlerimize birlikte dönüştüreceğiz. Ümraniye’yi afetlere hazırlayacağız. Bu bizim Ümraniyelilere sözümüzdür”

Öte yandan, katıldığı “Ümraniye Halka Sesleniş” programında ilçe halkına seslenerek, dönüşümün sözünü veren Bakan Kurum, “Şehrimizi, Ümraniye'mizi, mahalle mahalle, sokak sokak, buradaki kardeşlerimize birlikte dönüştüreceğiz. Ümraniye’yi afetlere hazırlayacağız. Bu bizim Ümraniyelilere sözümüzdür. Bu söz öyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez. Bu söz eser adamlarının sözüdür, bu söz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür!” ifadelerini kullandı. İki gün önceki Büyük İstanbul Mitingi’nde kullanılan “Türkiye sana emanet” sloganını vatandaşlara hatırlatan Bakan Kurum, “Bu millet 21 yıldır Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımız da 85 milyonluk büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize emanettir. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir.” açıklamalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin idaresinden sorumlu olduğu süre boyunca büyük badireler atlattığını anlatan Bakan Kurum, son olarak yaşanan zorluklardan bahsederek, Ümraniye halkından şu sözlerle destek istedi:

“Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’miz bu 21 yıllık süreçte ne badireler gördü, ne zorluklar çekti. Cezaevine attılar, e-muhtıra dayattılar, başaramadılar. 17-25 Aralık kumpası kurdular, ortalığı yakıp yıktılar, başaramadılar. 15 Temmuz'da darbeye kalktılar, ekonomik baskı kurdular, başaramadılar. 14 parti toplanıp denediler. PKK ve FETÖ ile kirli ittifak yaptılar, yine başaramadılar. Bundan sonra da asla başaramayacaklar, kazanamayacaklar. Çünkü benim Ümraniyeli kardeşim buna izin vermez. Reis’imizin yanında aslanlar gibi duracak mısınız?”