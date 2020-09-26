Kuruluş Osman’ın fragmanında bomba detay!
Milyonların sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Osman dizisinin fragmanı yayınlandı. Binlerce kişinin izlediği fragmanda Aksakallıların Reisi rolündeki Cüneyt Arkın’ın o sözleri sosyal medyayı adeta salladı.
Reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin fragmanında bir bomba gelişme yaşandı. Herkes 2. sezonun ilk bölümünü sabırsızlıkla beklerken yayınlanan fragmanda usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.
2. sezonda savaş sahneleri ile ön plana çıkacak olan dizi de Aksakallıların reisi rolündeki Cüneyt Arkın Osmanlı Devleti’nin kurulacağı müjdesini bu sözlerle ifade etti.
"Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak!"#KuruluşOsman yeni sezonuyla Ekim'de #atv'de!@KurulusDizisi @atvcomtr pic.twitter.com/C5rdHFcBkQ— Bozdağ Film (@bozdagfilm) September 25, 2020
Cihana hükmeden Osmanlı Devleti kuruluyor
Fragmanda ‘öyle bir devlet kuracağız ki’ sözleriyle kurulacak devletin müjdesini veren Aksakallıların reisi; “Ertuğrul oğlu Osman öyle bir devlet kuracağız ki, kuzu kurt gayri kardeş olacak. Bir devlet kuracağız ilelebet payidar olacak!” ifadelerini kullandı.
Bu söz alıntılanarak sosyal medya platformu Twitter’da gündem oldu. Binlerce kişi tarafından alıntılanarak paylaşılan görüntüler sosyal medyayı salladı.
Son olarak da Aksakallıların reisinin bu sözlerine Osman Bey de, “Bu devlete canım kanım feda olsun.” dedi.
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