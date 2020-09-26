Kuruluş Osman’ın fragmanında bomba detay!

Reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin fragmanında bir bomba gelişme yaşandı. Herkes 2. sezonun ilk bölümünü sabırsızlıkla beklerken yayınlanan fragmanda usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

2. sezonda savaş sahneleri ile ön plana çıkacak olan dizi de Aksakallıların reisi rolündeki Cüneyt Arkın Osmanlı Devleti’nin kurulacağı müjdesini bu sözlerle ifade etti.

Cihana hükmeden Osmanlı Devleti kuruluyor

Fragmanda ‘öyle bir devlet kuracağız ki’ sözleriyle kurulacak devletin müjdesini veren Aksakallıların reisi; “Ertuğrul oğlu Osman öyle bir devlet kuracağız ki, kuzu kurt gayri kardeş olacak. Bir devlet kuracağız ilelebet payidar olacak!” ifadelerini kullandı.

Bu söz alıntılanarak sosyal medya platformu Twitter’da gündem oldu. Binlerce kişi tarafından alıntılanarak paylaşılan görüntüler sosyal medyayı salladı.

Son olarak da Aksakallıların reisinin bu sözlerine Osman Bey de, “Bu devlete canım kanım feda olsun.” dedi.