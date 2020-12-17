Kuruluş Osman bu hafta da zirveyi bırakmadı

ATV ekranlarının bol ödüllü dizisi Kuruluş Osman, büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 38’inci bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Tüm Kişiler kategorisinde 13,29 reyting, 26,75 izlenme payı elde ederek zirvede yer alan ‘Kuruluş Osman’ çarşamba akşamının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi.

#BüyükDevletOlmaVakti etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 38’inci bölümünde Osman Bey, Geyhatu ile mücadele ederken Kayı Obası’nda bey seçimi vardı. Bölüm sonunda bey çadırına koşanlar, Ertuğrul Bey’i kılıcını kuşanmış oturur vaziyette bulunca şoke oldu. Ertuğrul Bey’in “Burada bey de benim, devlet de benim” sözü finale damga vurdu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kaynak: http://adba.tv/ekran/yerli-dizi/kurulus-osman-bu-hafta-da-zirveyi-birakmadi/