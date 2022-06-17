Kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 12,2 azalarak 10 bin 751'den 9 bin 438'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7,5 azalarak 2 bin oldu. Nisanda 2 bin 162 şirket kapanmıştı.

Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 110,7, kapanan şirket sayısı yüzde 259,7 artış gösterdi.

Mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4, kooperatif sayısı yüzde 27,6 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,5, kooperatif sayısı yüzde 14,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,6 azaldı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7, kooperatif sayısı yüzde 90,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 259,7, kooperatif sayısında yüzde 671,4, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 122,2 artış oldu.

Tunceli ve Ardahan hariç tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,8'ini limitet şirketler, yüzde 12'sini anonim şirketler, yüzde 1,2'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,6'sı İstanbul, yüzde 8,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu. Mayısta sadece Tunceli ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 210'u ticaret, 1420'si imalat ve 1025'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 656'sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 323'ü inşaat, 186'sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 708'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 278'inin inşaat, 264'ünün ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 515'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171'inin inşaat, 133'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlarda yer aldı.

Mayısta 118 kooperatif kurulurken bunların 63'ü konut yapı, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 15'i işletme kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1614 yabancı ortak sermayeli şirketin 116'sı Rus ve 99'u İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 139'u anonim, 1475'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1086'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 427'si gayrimenkul acenteleri, 368'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,6'sı yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.