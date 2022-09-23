Kurulan-kapanan şirketler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza kıyasla yüzde 46,1 artışla 8 bin 346'dan 12 bin 193'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 8 yükselerek, 1713 oldu. Temmuzda 1586 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kapanan şirket sayısı yüzde 29 artış gösterdi.

ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38, kooperatif sayısı yüzde 56,2 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,7 yükselirken, kooperatif sayısı ise yüzde 6,6 düştü.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kooperatif sayısı yüzde 96,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,6 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 37,7 düşüş meydana geldi.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 257'si ticaret, 1824'ü imalat ve 1436'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 881'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 540'ı inşaat, 215'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 579'unun toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 244'ünün imalat, 234'ünün inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 650'sinin toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254'ünün inşaat, 193'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Ağustosta 189 kooperatif kurulurken bunların 122'si konut yapı, 28'i işletme kooperatifi, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1943 yabancı ortak sermayeli şirketin 137'si İran ve 128'i Rus ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 180'i anonim, 1763'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1964'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri, 624'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.