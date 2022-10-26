Kurtulmuş'tan Türkiye Yüzyılı mesajı: Milli bir vizyon!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber "Özel Röportaj" programında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün canlı yayın konuğu oluyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'de insanların siyasi görüşleri farklı olabilir ama sonuçta ortak değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi TSK. TSK'dan başka partilerin silahlı kuvveti yok. Dolayısıyla hepimizin Türkiye'nin birliğini koruyacak göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir TSK söz konusu. Hele hele bu ortamda bu coğrafyada Türkiye'nin güçlü olarak ayakta istenmediğini bir bölgede güçlü bir ordumuz olmalı ve bunun yıpratılmaması gerekir. Bu iftirayı Türkiye düşmanları yapsa dikkat almaz geçersiniz ama sonuçta Türkiye önemli bir meslek kuruluşunun başkanı olan böylesine bir iftiranın tarafı olması TSK'yı yıpratmaya kalkması asla kabul edilemez. Bu makul değil yasa dışı bir tavır değil aynı zamanda Türkiye'nin bütünlüğüne karşı saldırıdır. TSK'yı bu iftiralarla yıpratmak kime hizmet edecektir. Kabul edilemez zaten soruşturmalar başlamış durumda. Bunlardan sonra nihai bir karar verilecektir.

Başörtüsü gündemi

Türkiye'de başörtüsü sorunu yoktur. Başörtüsü düşmanlığı bütünüyle çöp kutusuna atıldığı aşikardır. CHP'nin Genel Başkanı gece yarısı bir tweet atarak kanun teklifi yaptı. Kılıçdaroğlu madem samimi anayasal olacak çözelim. Binlerce insanın hayatını mahvetmiş bir zulümden bahsediyoruz. Bu zulmün tekrar hortlamaması için hadi buyurun hodri meydan anayasa değişikliğiyle bu işi çözelim. Burada CHP'ye de görev düşüyor. Sayın Akşener'in dünkü söylediklerinden sonra da İYİ Parti de bu başörtüsü meselesinde önemli bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. Başta MHP olmak üzere diğer partilerle müzakere süreci olur. İzlediğimiz yöntem hukukidir. Eğer bu konu referanduma giderse halkımızın büyük çoğunluğu buna destek verir.

Muhalefetin aday belirleme bilmecesi

Karşı tarafın esas meselesi sadece adayı tespit edememek değildir. Birbirinden tamamen farklı siyasi görüşlere sahip bu partilerin ortak bir vizyon koymaları mümkün değildir. Bugüne kadar sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden politaka belirlemeye çalıştılar. Zorlukları bir aday belirleyememek değil, istikamet belirleyememektir.

Bundan sonra ben Kılıçdaroğlu'nun da aday olma fikrinden geri adım atacağını düşünmüyorum.

FETÖ ile mücadele

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi politik bir konu değildir, milli bir meseledir. Karşımızda 40 yıl devletin içinde çok iyi gizlenmiş, her alanda varlığını pekiştirmiş bir örgütten bahsediyoruz. Bunların çok büyük bir kısmı temizlendi fakat yine de karda yürüyüp izini belli etmeyen kriptolar olabilir. Bu konuda da herkesin dikkatli olması gerekir.

Türkiye Yüzyılı vizyonu

AK Parti, 20 yıldır iktidarda olan, çok büyük eserler kazandıran bir siyasi parti. Özellikle 2 alanda çok büyük bir zihinsel dönüşüm sağladık. Bunlardan en önemlisi vesayet odaklarını ortadan kaldırdık. İkincisi ise vesayetin ortadam kalkmasıyla "yapabiliriz" duygusu insanlarımızın tamamında ortaya çıktı. Bu anlamda AK Parti, kapsayıcı, demokrat, reformcu bir partidir. Bugüne kadar seçimlerde en az 1 kez AK Parti'ye oy verenlerin oranı yüzde 68'dir. Türkiye Yüzyılı bir parti vizyonu değil, milli bir vizyon olacak. Bu sadece AK Parti'nin AK Partililerin vizyonu değil, 85 milyonun vizyonu olacak.

TOGG

Eğer Devrim Arabaları zamanında engellenmeseydi bugün en az dünya çapında 2-3 markamız olacaktı. Türkiye'nin sanayileşme hamlelerine yapılan büyük ihanetler gerçekleştirildi. Tüm bunlar aşılarak İHA'larımız, SİHA'larımız olsun savunma sanayisinden otomotive kadar büyük bir başarı yakalanmıştır.