Kurtulmuş'tan Türkiye Yüzyılı mesajı: Değerlerimiz üzerinde yükselecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyeti'nde "Türkiye Buluşmaları" kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyeti'nde, "Türkiye Yüzyılında Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi" adlı etkinlikte konuştu.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından duyurduğu etkinliğe ilişkin şu ifadeleri paylaştı:
"İlim Yayma Cemiyeti tarafından Türkiye Buluşmaları kapsamında değerli dostlarımıza hitap ettik. Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin küresel aktör olduğu ve adil bir dünyanın inşası için rol üstlendiği süreçtir ve değerlerimizin üzerinde yükselecektir. İlim Yayma Cemiyeti bizlere, merhum Babam İsmail Niyazi Kurtulmuş’un emanetlerinden olması bakımından da bizim için ayrıca önemlidir ve Türkiye Yüzyılı'nda yerini alacaktır."
İlim Yayma Cemiyeti tarafından Türkiye Buluşmaları kapsamında değerli dostlarımıza hitap ettik.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) November 14, 2022
Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin küresel aktör olduğu ve adil bir dünyanın inşası için rol üstlendiği süreçtir ve değerlerimizin üzerinde yükselecektir. pic.twitter.com/1k6Ij0YKqs
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