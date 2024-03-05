Kurtulmuş'tan, şehit polis için taziye mesajı!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayınladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'da kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Orhan Mutlu'ya, Cenabıallah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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