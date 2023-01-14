Kurtulmuş'tan seçim tarihi açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim tarihi, AK Parti'nin seçim stratejisi ve dış politikada yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Seçim beyannamesinin ana çerçevesini oluşturduk

"AK Parti, seçim çalışmalarına çoktan başladı. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde. Halkın gözünde çok iyi anlaşılacak bir seçim beyannamesi oluşturulacak. Seçim takviminin açıklanmasından kısa bir süre önce seçim beyannamemizi açıklayacağız. Zaten biz her zaman alandayız. Kim 'benim görüşüm var' diyorsa onu dinliyoruz. AK Parti merkezi inşa etmiş bir siyasi partidir. Kullandığı dil ve zamanın şartlarıyla büyük bir genişleme potansiyeline sahiptir.

Seçim ne zaman yapılacak?

Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.

"Bu seçimin kilit kavramı itibardır"

Daha bunu konuşmak için çok erken. Milletvekili adaylıklarının ortaya çıkması lazım. Aday adaylığı ortaya çıkmadan bu söylenemez. Bu seçimin kilit kavramı itibardır. Sözüne kıymet verilebilecek, halkın sevdiği, itibarlı isimler üzerinden yapacağız. Bu seçim, AK Parti'nin 20 yıllık icraatlarının ibra edileceği bir seçim olacak. Türkiye'nin yol haritasını belirleyeceği bir seçim olacak.

"HDP'ye çağrımız, terörle arasına aşılmaz duvarlar örmesi"

Başından itibaren bizim çizgimiz bellidir. Terörle siyasete arasına mesafe konulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim HDP'ye baştan beri çağrımız hep oydu. Terörle arasına aşılmaz duvarlar örün. Milyonlarca kişinin oy verdiği bir siyasi partisiniz. Bunun yolu dostluktan, kardeşlikten geçiyor. Biz terörle siyaset arasına çok kalın duvarlar koyduk. Vatandaşlarımızı esas olarak konuşuyoruz. Silah varsa, çatışma varsa, orada demokrasinin bir kıymeti yok ki. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak HDP'nin görevidir.

"Ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazı demokrasidir"

AK Parti Türkiye siyasetinin bir partisi. AK Parti siyasi parti olmanın ötesinde siyasi hareket. Büyük bir genişleme potansiyeline sahip. Biz büyük Türkiye derken rakamsal olarak büyüklükten bahsetmiyoruz. İnsan haklarının, demokrasinin fevkalade güçlendiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazı demokrasidir. Standartları çok yüksek bir demokrasiye sahip olmak en önemli hedeflerden biri.

HDP ile yeni bir sayfa açılır mı

Temel koşulu HDP'nin dağla, silahla arasına mesafe koyması. Hem Türkiye demokrasisine faydası olur. Bakıyorsunuz bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı çıkıyor. Parlamentodaki bir partiyi gayrimeşru haline getiren bunlardır. HDP demokratik bir dil kullanmalı.

6'lı Masanın iç sorunları

Altı artılı masada aday belli olana kadar daha çok tartışma çıkar. Uzlaştılarsa kamuoyuna açıklasınlar. Altı artılı masanın temel sorunu aday belirleyememek de değildir, Türkiye'nin temel sorunları noktasında fikir birliği sağlayamamalarıdır.

"Ortada başbakanlık yok ki nasıl başbakan olacaksın?"

Meral Hanım strateji izleyip kendisini bu tartışmadan geri çekmek istiyor. 'Ben başbakan olacağım' diyor. Ortada başbakanlık yok ki nasıl başbakan olacaksın. Bunun için sistemi değiştirilmesi lazım. Zaten kendi teklif ettikleri sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, yarı başkanlık sistemidir.

Seçim güvenliği

Türkiye'de standartları çok yüksek bir seçim her zaman uygulanmıştır. Şaibesiz şeçimler konusunda Türkiye örnek bir ülkedir. Uluslararası camiadan bu konuda hiç eleştiri gelmemiştir. Herkes sözünü en yüksek perdeden söylesin ama hakaretin olmadığı bir seçim süreci olsun. Halkın arasında bir gerginlik yoktur. Daha yüksek katılımın olacağı seçim tarihi belirlenecektir.

"Eş cumhurbaşkanlığı teklifidir"

Aday belirlenene kadar 6'lı masanın etrafında daha çok tartışmalar çıkacak. 6 tane eş cumhurbaşkanı olacağı bir sistemi teklif ediyorlar. Bu kabul edilebilir değil. Bu demokrasinin ruhuna aykırıdır. Maalesef bu teklif edilen husus eş cumhurbaşkanlığı teklifidir. Demokrasiye aykırıdır. Türkiye çoklu hükümet sisteminden çok çekti. Geldi karar tezkerenin uzatılması nasıl aynı konuda birleşecekler. Sonuçta yetki bir kişiye verilecek. Yüzde 50+1'le seçilmiş bir cumhurbaşkanı adayını yüzde 1 oy almış bir genel başkanın iznine tabi tutacaksınız. Bu demokrasinin ruhuna aykırıdır. Mantık dışıdır.

AK Parti'nin ekonomi adımları

Halkın masasında olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir husus yoktur. Halkın beklentileri büyük oranda çözüldü.

İsveç'in son açıklamaları olumlu ama tatmin edici değil. Çünkü bu adamlar buralarda gösteriler yapıyorlar. Arkadaş, bu adamların siyasi merkezleri sizin başkentleriniz de değil mi? Bunların büroları orada değil mi? Organizasyonları defalarca yapmadılar mı? Bunların bir kısmı vatandaşlardan haraç toplamıyorlar mı? Bunları siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Kimler olduğunu bizden daha iyi biliyorsunuz.

İsveç'te yapılan provokatif eylemler

Türkiye ilkeli bir dış politika izliyor. Bizim bu ülkelerin NATO'ya girişi konusunda ilkelerimiz bellidir. Diyoruz ki; Türkiye'nin canını yakan terör gruplarıyla aranıza mesafe koyun. Bunu da NATO üyeliği için bir koz olarak kullanma derdinde değiliz. Kör gözün parmağına adamlar sayın Cumhurbaşkanımızın maketini astıkları o son çirkin hain saldırıyı yapabiliyorlar ve bu saldırı karşısında bizim beklentimiz sadece demeç vermek değil. Kim bunların sorumluları? Görüntüleriniz var. Hem de sizin en merkezi yerinizde yapmış. Tutuklayın adamları gözaltına alın, yargılayın bunları Türkiye'ye iade edin. Bu kadar basit bir şey.