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Kurtulmuş’tan, Prof. Dr. Özbudun için taziye mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği değerli anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve hukuk camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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