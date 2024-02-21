Kurtulmuş’tan milli muharip uçak KAAN paylaşımı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu yapmasından dolayı Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu gurur projesini ülkemize kazandıran Türk Havacılık Uzay Sanayii ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.