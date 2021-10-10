Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayet" yanıtı

Kanal 7'de canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, 2023 seçimlerine 20 aylık bir zaman olduğunun hatırlatılması üzerine, her gün seçim varmış gibi çalışan, milletle irtibatını hiçbir zaman koparmamaya gayret eden bir parti olduklarını, şu anda da bu çalışmaların çok hummalı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

"Seçim sath-ı mailine girilmiş olacak"

Seneye bu vakitlerde seçim sath-ı mailine girilmiş olacağını, buna hazırlık döneminde olduklarını ifade eden Kurtulmuş, erken seçim söylentileriyle ilgili soruya, "Siyasal şartlar bakımından da Meclis aritmetiği bakımından da erken seçimin şartlarının oluşmadığı kanaatindeyim." yanıtını verdi.

"Operasyon yapmaya başladıklarında HDP'yi nasıl ikna edecekler?"

6 siyasi partinin parlamenter sisteme dönüş için bir araya gelmesini değerlendiren Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı'nı ortaya çıkaran şartlar 15 Temmuz gecesinin o vatanseverlik ruhu, milli birlik ruhuydu. Karşı taraftaki ittifakın ise üzerinde anlaştığı yani diyelim 2023'te Türkiye'de yönetimi aldınız. Nasıl bir Türkiye... Sağlıkta, dış politikada, ekonomide, milli savunma sanayisinde ne yapacaksınız? Amerika'yla, Avrupa'yla, Rusya'yla, Çin'le ilişkilerinizi nasıl oluşturacaksınız? Hepsinden önemlisi terör örgütüne karşı nasıl davranacaksınız? PKK'ya, PYD'ye ve DEAŞ'a karşı. Burada bir ortak nokta bulmalarının fevkalade zor olduğunu düşünüyorum. Mesela sınır dışarısından Türkiye'ye gelecek olan PKK, PYD tehditlerine karşı varsayalım ki bir operasyon yapmaya başladıklarında HDP'yi nasıl ikna edeceklerdir? Türkiye'nin içerisinde PKK'yı dizginlemek için her gün yapılan bu operasyonları nasıl sürdürebileceklerdir?" dedi.

"Kılıçdaroğlu aday olmayacaktır"

Mevcut, muhtemel, kuvvetli ve parti tabanları olan adayların bir şekilde kenara çekildiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olmayacağını düşündüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Düşük profilli yani siyasal tabanı olmayan, ola ki Cumhurbaşkanı seçtirebilirlerse Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendilerinin önünde engel olmayacak isim ya da isimler üzerinde konuşacaklarını ya da konuşmaya başladıklarını tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı. "Konuşulan isimlerinin hiçbirinin aday olmayacağını öngörüyorsunuz." yorumu üzerine Kurtulmuş, bugünkü gelişmeleri yan yana koyduğunda böyle bir tablonun göründüğünü söyledi.

"AK Parti siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma müsaade etmez"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın tarihi bir kere daha okumasını tavsiye ederim. Türkiye'de siyasi cinayetleri, faili meçhulleri, işkenceleri, cezaevlerinde sistematik olarak ortaya konulan insanların temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırıcı uygulamaları ortadan kaldıran, bu anlamda siyasi cinayetlere son veren, faili meçhul cinayetler devrini geride bırakan dönem, Türkiye'nin bu son on dokuz yılındaki AK Parti iktidarıdır. Türkiye'de bir daha hiç kimse faili meçhul cinayetleri diriltme dönemine geri dönemeyecektir. Bir daha hiçbir çete, şu ya da bu şekilde kendisini devletin yerine koymaya çalışan hiçbir grup, Türkiye'de bu anlamda siyasi çatışmaların, cinayetlerin, faili meçhullerin işlenmesine yol açamayacak. Böyle bir şeye müsaade edilmeyecek. Varsa bu grupların hepsine şimdiye kadar hareket alanı bırakılmadığı gibi bundan sonra da bırakılmayacaktır. Kılıçdaroğlu da vatandaşlarımız da emin olsun. AK Parti bu anlamda milletimizin içerisinde fitne sokacak, Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma, hiçbir teşebbüse müsaade etmez ve etmeyecek."