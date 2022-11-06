Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu tespiti: Ciddiye dahi alınmıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7 canlı yayınında soruları yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye insani diplomasi ve diğer ilişkileri birlikte yönetiyor. Dünya'ya bakın, ambargolarla ülkeler köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Ancak olan hükümetlere olmuyor, halklara oluyor. Yok sayarak, ötekileştirerek sonuç alacağınızı düşünüyorsanız bunu geçmiş dönemlerde de gördük, başaramazsınız.

3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebilecek bir savaş

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sadece bu iki ülke arasında değil, Rusya ve Rusya'yı destekleyebilecek bölge ülkeleri ile Batı arasındaki bir savaştır. Bu 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebilecek bir savaştır."

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleri

Henüz cumhurbaşkanlığı adaylığını dahi açıklayamamış bir kişinin yurt dışında da ciddiye alınacağını zannetmiyorum.

Birinci madde ekonomi

Şüphesiz ekonomideki gelişmeleri defaatle konuştuk. Seçimdeki birinci madde ekonomi. Ancak vatandaşımız şunu da gördü. Ekonomide içsel faktörlerden çok pandemi, savaşlar dolayısıyla mal ve hizmetlerdeki artış yaşandı.

Cumhur İttifakı yükselişte

Vatandaşımız her şeye rağmen yaşanan ekonomik sorunlardan çıkışın reçetesini de yine Sayın Cumhurbaşkanımızda ve AK Parti'de görüyor ki son üç aylık dönemde anketlerde de Cumhur İttifakı'nın ciddi bir yükselişi var.

EYT müjdesi: Oldukça geniş bir kitle memnun olacak

Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir şey yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. Bakanlığımız bu konudaki gerekli açıklamaları yapacaktır. Yıllardır konuşulan EYT meselesinde oldukça geniş bir kitlenin memnun olacağı bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz.

Asgari ücret açıklaması

Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yılsonu yani daha doğrusu önümüzdeki yılbaşı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.