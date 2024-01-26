Kurtulmuş'tan, Kastamonu’daki kaza için taziye mesajı!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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