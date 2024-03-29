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Kurtulmuş'tan Karaaslan için başsağlığı mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaarslan için başsağlığı mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın vefatı dolayısıyla ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı, değerli kardeşim Osman Karaaslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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