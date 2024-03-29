Kurtulmuş'tan Karaaslan için başsağlığı mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın vefatı dolayısıyla ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı, değerli kardeşim Osman Karaaslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.