Kurtulmuş'tan kabine revizyonu açıklaması: "Cumhurbaşkanı'nın takdiridir"

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Abdulhamit Gül'ün görevden affını istemesinin kendisiyle ilgili olduğu iddialarına yönelik, "Son derece haksız, yanlış, art niyetli bir yorum. Katılmam mümkün değil. Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı’nın takdiridir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"Gül ve Bozdağ aynı istikamette"

"Abdulhamit Gül uzun yıllar siyaset yaptığım çok değerli bir arkadaşım. 15 Temmuz sonrası süreçte yargıdaki yanlışlarla ilgili ciddi mücadele yürüttü. Ayrıca insan hakları eylem planı, yeni anayasa çalışmaları ve demokratik adımlar konusunda da ciddi çalışmaları oldu. Abdulhamit Gül nasıl bir istikamette idiyse, Bekir Bozdağ da aynı istikamet ve fikriyatta olduğuna güvendiğim değerli bir arkadaşımdır.”

Ekonomi gündemi

“Döviz kurunun birkaç ay sonra daha aşağıya geleceğine inanıyorum. Belirsizlik ortadan kalktı. İstikrar ve güven ortamıyla üretim artacaktır. Kısa vadede vatandaşın etkilenmemesi için maaşlarda düzenleme yapıldı. Temmuz ayında da ilave zam gündemde. Aralık ayının olumsuz baz etkisi mart sonundan itibaren sona erecektir. Tarımda bereketli bir yıl bekleniyor. Yaz aylarından itibaren fiyatlarda düşüş olacaktır. Haziran ayı başından itibaren turizm gelirlerinde de büyük bir artış bekleniyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Toplumun temel değerlerine aykırı programlar konusunda gereği yapılacak” açıklaması

“Sansür olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Aile, gençler ve çocukların kişisel gelişimi ve karakter gelişimindeki olumsuzlukları ortadan kaldırmak, azaltmak için çizilmiş bir çerçevedir. Aile ve çocukların korunması anayasal olarak hükümete verilmiş bir görevdir.”

Kılıçdaroğlu'nun "sosyal medya trolleri" iddiası

“Bizlerin geldiği siyasi gelenek troller üzerinden değil, toplumda karşılığı olan gerçek kişiler üzerindendir. AK Parti’nin trol yetiştirerek siyaset yapma durumu yoktur. CHP yalan, iftira ve hakaretle hareket ediyor. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden muhalifleri konsolide etmeye çalışıyor. Henüz ben anlattıkları bir proje görmedim.”

2023 mesajı

“AK Parti’nin en temel başarısı milletin gönlüne girmeyi başarmaktır. 2023’ün kapısını açacak anahtar, gönlüne girmeyi başardığı vatandaşın gönlünden düşmemeyi başarmaktır. Bu daha fazla emek gerektirir.”

İBB'nin karla imtihanı

“Yolda belediyeye ait bir tane tuzlama aracı görmedim. Ana arterlerde sorumluluk birinci derecede Büyükşehir Belediyesi’ne aittir”