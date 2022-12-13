Kurtulmuş'tan 'çocuk gelin' açıklaması: Duruşma öne çekilmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV “Özel Röpotaj” yayınında Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Çok vahim bir şey, büyük bir skandal, bu bir insanlık suçudur. Bunun üstüne gitmek, takipçisi olmak, bu olayın suçlulalarının suçları sabit görülürse cezalandırılmasını talep etmek lazım.

Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir. AK Parti olarak bu konunun takipçisiyiz. Burada bir toplumsal duyarlılığı ortaya koymak lazım.

Bu kız çocuğu Aile Bakanlığı'nın koruması altında. Bu gerçekten insanlık dışı bir şey. Bu konu üzerinden bazı camiaların ya da bazı toplum kesimlerinin tamamı suçlu gibi davranıyorlar bu olmaz. Suçun şahsiliği ilkesi vardır. Bunun üzerinden bazı camiaları, bazı kurumları töhmet altına bırakmak doğru değildir.

Bu tarz olaylarda adeta 1400 yıllık İslam camiasından hınç alırcasına yorum yapan çevreler var.

Herhangi bir hata varsa, örtbas etme olayı varsa bunun da gereği yapılır. Zaten mahkeme bu konuda herhangi bir gizlilik kararı almamış.

EYT konusu

EYT'de nihai noktaya doğru geliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun EYT konusu mutlaka gündeme gelecektir. Örneğin 1999 öncesi yaş kayıpları olan vatandaşlarımız var bu konuda detayları belirliyoruz. Bunun bir zamanlaması var, son açıklamayı bakanlığımız yapacaktır. Halkımızın lehine olan konularda popülist yaklaşımı doğru bulmuyoruz.

Asgari ücret

Başından itibaren söylenen bir söz var. Bu da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyonlar da toplantılarını gerçekleştiriyor. Eminim ki tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücretin artması işverenlerimize olumsuz bir yük oluşturmayacaktır. Türkiye 9 çeyrektir arka arkaya büyüyen ender ülkelerden biridir. Gaza basarak, büyüyerek yolumuza devam edeceğiz.

Başörtüsüne anayasal düzenleme

Burada kurumsal olarak partiler samimiyet testinden geçecektir. İYİ Parti'nin 'Destekleriz' görüşünü tebrik ederiz. Eğer referanduma giderse de vatandaşımız 'evet' oyu verir.

Erdoğan'ın son kez adaylık mesajı

Cumhurbaşkanımız ikinci dönem seçilecek ve mevcut anayasaya göre 3.dönem seçilemeyecek. Cumhurbaşkanımızın kastettiği de budur.

6'lı Masanın gündemi

6'lı Masanın gündemi! Onlara Allah kolaylık versin diyorum, işleri zor. Sadece adaylık konusunda da değil yön bulma konusunda da. Birlikte tek yöne gidemiyor. Bir vesayet mekanizması kurmaya çalışıyorlar.

"Adaylığını fiilen açıkladı"

Onlara Allah kolaylık versin diyorum, işleri zor. Sadece adaylık konusunda da değil yön bulma konusunda da. Birlikte tek yöne gidemiyor. Bir vesayet mekanizması kurmaya çalışıyorlar. Eski Türkiye'nin de eskisine gitmeye çalışıyorlar.

Esad ile görüşme

Küresel güçlerin bölgenin dağılmasından menfaati var. Demokratik bir Suriye'nin inşasını desteklemek gerekir. Bir an evvel normalleşme bölgenin yararınadır. Terörün oradaki kaynaklarının da kurutulması gerekiyor