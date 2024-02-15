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Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahraman Emmioğlu'nun vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahraman Emmioğlu'nun vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türk siyasi hayatının ve camiamızın önemli isimlerinden Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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