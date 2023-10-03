Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye yeni anayasa ziyareti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz pazar günü Meclis'te yaptığı çağrının ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turuna çıktı.

Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

''12 Eylül anayasasından kurtulmak bunun için herkesin kendi sepetlerindeki pamuğu ortaya koyarak makul zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Bu tartışmaların makul zemini TBMM'dir. Görüşü olan herkesin görüşlerini alırız. Bir takvim vermek zor. Zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.''

Cumhur İttifakının ortak hedefi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, partisinin TBMM grup toplantısında dördüncü gündem konularının yeni, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletin beklentilerine uygun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasıyla uyumlu, yeni çağı kavrayan, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın hukuki altyapısını kuran bir anayasayı Türkiye'ye kazandırmak olduğunu vurgulamıştı.

Bahçeli, şöyle konuşmuştu:

"MHP yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Toplumun her kesimi bu sürecin içinde olmalıdır. TBMM'de temsil edilen siyasi partiler sorumluluktan kaçmak yerine, milletimizin taleplerine müzahir, yapıcı ve destekleyici tavır ve tutum içinde hareket etmelidir. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Artık vakit gelmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun tek adamla anayasa olmaz çıkışı aymazlıktır, akılsızlıktır, ayıptır. Kaldı ki Türkiye'de tek adam sistemi falan diye bir şey yoktur. Bu uydurmanın anayasa hazırlığını istismar etmek ve minder dışına çıkmak için kullanıldığı açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasayla taçlandırmak hem MHP hem de Cumhur İttifakı için ortak hedeftir."