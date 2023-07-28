Kurtulmuş’tan Aşura Günü mesajı!

Başkan Kurtulmuş’un mesajı şöyle:

“Arşın iki küpesiydi onlar, Hz. Peygamberimizin (a.s.) cennet çiçeği olan torunları; Hz. Hasan (r.a.) ile Hz. Hüseyin (r.a) Riyaset ve makam hırsıyla kararmış nefsler, onların kıymetini ne gaflettir ki bilemediler...

Bugün Aşura Günü, Hz. Hüseyin ve ailesinin şehadet hüznüyle gönüllerimiz yaralıyken, Ehli Beyt’in sevgisi ve bize miras bıraktıkları tertemiz yolun aydınlığıyla takipçileri ve duacılarıyız.

Muharrem ayının 10. gününde başta Şah-ı Şehîd-i Kerbela Hz. Hüseyin olmak üzere ona sadakatinden taviz vermeyerek Hakk'ı ayakta tutmak için mücahede eden tüm şehidlerimizi rahmetle yad ediyoruz.”