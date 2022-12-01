Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yaklaşık 1 milyon 900 bin küsür vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir mesele. Artık bu konuda son noktaya gelinmiştir. Tabi gelinen noktada sonucu Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır. EYT konusunda son rütüşlar yapılıyor. Beklentileri iyi biliyoruz, bu beklentilerin arasında optimum bir denge kurularak açıklanacaktır.

Asgari ücret açıklaması

Bir rakam söylemem ama rakamın nasıl belirleneceği bellidir. Bugün ilk toplantı yapılacak. Makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır. Tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını tahmin ediyorum. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir artış olacağını düşünüyorum. Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır.

Büyüme rakamları

Türkiye, ekonominin iyi işleyişinin sağlanabilmesi için üretimin artırılması, istihdamın artırılması, ihracatın artırılması gibi bir stratejiyi ortaya koydu. Frene basmak yerine gaza bastı.

Enflasyon rakamları

Bir düşme eğiliminin olacağı öngörülüyor. Tabi ki bir anda değil ama bir düşüş seyri içinde olacağını tahmin ediyorum.

Fahiş fiyat artışları

Hiçbir gerekçe ile açıklanamayacak olağanüstü fiyat artışları var. Serbest piyasanın şartlarından yararlanırken ticari ahlak dışı yollara saparsanız bu doğru bir şey değil. Bakanlığımız, denetimlerle bu işin üstesine gidecek. Ticaret ahlakının en önemliolduğu dönemler bu dönemler.

Muhalefetin anayasa taslağı

Üzülerek hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak metinle karşı karşıyayız. Seçimlerle ilgili hiçbir şey demeyen bir metindir. Masanın ön görünen ve görünmeyen bileşenleri memnun edecek şeyler buraya konulmuştur. Bu kozmetik bir metindir. Biz Türkiye'yi ileri götürmek için mevcut sistemde eksik nereler var bunları iyileştirip iyiye gidelim derken bunlar eski Türkiye'ye ait ne varsa geri getiriyorlar. Türkiye durduk yerde Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmedi. Güçlü adımlarla gidemeyen bir Türkiye vardı. Sanki bir anayasa oylaması yapılmamış gibi konuşmak vatandaşa haksızlıktır, milli iradeye haksızlıktır. Ortaya konulan şey bir parlamenter sistem teklifi değildir. Hem cumhurbaşkanı seçilecek, hem başbakan seçilecek. Yani teklif ettikleri şeyin ne olduğunu da bilmiyorlar. Teklif ettikleri şey en iyimser haliyle yarı başkanlık sistemidir.

CHP'ye yurt dışından ekonomi kurmayları

CHP'nin bu konuda geçmişten gelen tecrübesi var. Sayın Kemal Derviş'in bir zamanlar nasıl yurt dışından ihraç edildiğini biliyoruz. Artık bu ihraç isimlerden vazgeçsinler. Bu denenmiş bir yoldur, eski bir yoldur. CHP, kendi milli kaynaklarını ortaya koyarak bunu yapmalıdır.

Terörle mücadele

ABD ve başka ülkelerin milli menfaatleri bu bölgenin bölünmesi, parçalanması ve güçsüzleştirilmesi yönünde. Türkiye, teröre karşı mücadelesinde kararlıdır. Türkiye'den başka DEAŞ'la kararlı mücadele edebilen başka bir ülke yoktur. Birkaç tespit yapmak lazım. Biz sonuç itibariyle başka ülkeler gibi terör denildiği zaman uzakta bir şeyden bahsetmiyoruz, burnumuzun dibinde. Dolayısıyla Türkiye'nin terör örgütlerini eylem yapamaz hale getirmesi hayati meselelerden bir tanesidir. Türkiye için bölgenin menfaati bölgedeki ülkelerin daha fazla iş birliği aradaki sorunları çözebilmesinden geçiyor. ABD için menfaatleri bu bölgenin daha fazla parçalanmasıdır. Sadece askeri yardımlar değil siyasi yardımlar da yapılıyor. Türkiye terörle mücadelesinde kararlıdır. DEAŞ ile mücadelede Türkiye kadar etkin olan ülke yok. Başından beri mücadele eden Türkiye'dir çünkü biz terör örgütleri arasında ayırt etmiyoruz.