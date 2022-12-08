Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Asgari ücret

Vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi hükümetimizin temel amaçlarından birisi. Yılın yarısında yeni bir asgari ücret düzenlemesi yapıldı. Asıl olan geniş kitleyi oluşturan asgari ücretli vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi. Asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması Türkiye'de devrim niteliğinde bir adımdı. Hükümetimiz insanlarımızı enflasyonda ezdirmeyecek, alım güçlerinin azalmasını sağlamayacak bir tedbiri alacaktır. Asgari ücretin vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde açıklanacağını ümit ediyorum.

EYT açıklaması

EYT ile ilgili hiç uygulanmayacak zannedilen dönemde dahi bu konu AK Parti'nin masasındaydı. Siyasetin sahibi, devletin de sahibi milletin kendisidir. Geçmiş dönemde bedelli askerlik bunlardan birisidir. Olmaz zannedildiği dönemde biz çalıştık ve sonunda kalıcı uygulama oldu. EYT de öyle. Vatandaşımızın gündeminde, ekonomik bakımdan başka bir şey, toplumsal açıdan başka bir şey. Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle bakanlığımız çalışmalarını aşağı yukarı bitirdi. Bunun bir de maliyeye yükü var. Tazminatlar konusunda Hazine Bakanlığı görüşü var. Son noktaya geldi. Geniş kitlenin olumlu bulacağı sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum.

Bunların hepsi, tüm seçenekler tartışıldı. Son noktaya gelene kadar müzakereler sürecektir. Burada bir de imkanlar meselesi var. Bu çerçevede hem geniş kitlenin taleplerini karşılayacak sonuç ortaya çıkacak, hem de rasyonel olmasına gayret edilecek. EYT için Meclis'teki takvime bakmak lazım. 3 temel şarttan birisi de yaş meselesi. Son noktada hangi karar çıkar, bunu göreceğiz.

Memur ve emekli zammı

Bu ayın önemli konularından birisi de o. Ne kadar zam yapılacak. Maliye Bakanlığı'nın konusu zamlar. Burada biz ana fikri söyleyebiliriz. Olağandışı şartlardan geçiyor Türkiye ekonomisi. Önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş trendinin devam edeceğini görüyoruz. Sonuçta da bir hayat pahalılığı var. Yüksek fiyatlar var. Bunların büyük bir kısmı Türkiye ekonomisi dışındaki faktörlerden kaynaklanıyor.

Ekonomide genel görünüm

Türkiye ekonomisi bakımından endişe edilecek bir durum yok. Türkiye'nin son 3 yılı değerlendirirsek, 3 yılda, sonraki dönemlerde iktisat tarihi bakımından da zengin bilgilerin olduğu bir dönem oldu bu dönem. Pandemiyle birlikte gizlenmiş olan konular kalktı, ağır sorunlar olarak bütün insanlığın üstüne bindi. Pandemiden çıkışta AB'nin, ABD'nin hepsinin uyguladıkları ekonomi politikaları farklı oldu. Ekonomi savaşları derinden etkiledi. En sonunda da Rusya-Ukrayna savaşı işin tuzu biberi oldu. Türkiye'nin avantajı şu. Birçok ekonomi frene basarken, Türkiye gaza basmayı tercih etti. Yerli üretimin ne kadar değerli ve önemli olduğu ortaya çıktı. Enflasyonla mücadele bizim bir numaraları hedeflerimizden birisidir, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yılbaşı itibarıyla düşüşün hissedileceğini düşünüyorum.

Rusya- Ukrayna Savaşı

Burada taraf tutmadan, bölgesel ve küresel barıştan yana tavır takınarak diplomasiyi sürdürüyoruz. İnsani olarak tahıl koridorunun açılması bunun başlı başına sonucudur. Esir takası, bunların birbiriyle takasının temin edilmesi de insani diplomasinin gereği. Bölge ülkeleriyle normalleşmenin altında yatan da bu.

Mısır'la diplomatik ilişkiler

Ortadoğu terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline getirilmiş. Türkiye'nin bu bölgede çok güçlü şekilde ayakta durmak, savunmada da kendi savunmasını gerçekleştirecek durumda olması lazım. Irak'ın parçalanmasının kime ne faydası oldu, Mısır'ın siyasi olarak bölünmesinin kime ne faydası oldu. Bu bölgedeki emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürdü sadece. Bölgedeki sorunların giderilmesi için ciddi ve hızlı normalleştirmenin gerçekleştirilmesi bölgeye katkı sağlayacaktır.

Başörtüsüne anayasal düzenleme teklifi

Meclis'te başörtüsü teklifini imzaladık. Hem AK Parti hem MHP imzaya açtı, imza atmak isteyenler imza atıyorlar. Aslında fiilen çözülmüş bir mesele vardı. Ben 28 Şubat'ı İstanbul Üniversitesi'nde yaşadım. Eşim başörtülüydü üniversiteden atıldı. Gencecik evlatlarımız tıp fakültelerinden atıldı.

Seçim tarihi tartışmaları

Bu konuda hiç konuşulmadı. Hiçbir platformda bu konu konuşulmadı. Şu anda haziranda olacak gibi hazırlık yapılıyor. Bir gereklilik ortaya çıkarsa karar alınır. Takvimi içinde seçim olur bu yine.

CHP'ye ithal danışman

Türkiye Kemal Derviş modelini unuttu. İthal danışmanlarla Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunuzu söylemek, siyaset üstü danışmanlarla yöneteceğiz Türkiye'yi demek... Böyle siyasete hakaret olabilir mi? Türkiye bir daha o dönemlere geri gitmeyecek. Kılıçdaroğlu üzerinde olağanüstü bir baskı oluştu. Kavga etmek üzere, Meclis'e ayar vermek üzere. Olacak şey değil. Milletvekillerine hakaret. Daha konuşacağım çok şey var dedi, 8 dakika erken konuşmasını bitirdi. Orada yapmak istediği şey ben 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyım, ben buradayım demekti. Bir tek 'ben adayım' cümlesini kurmadı. Tek aday mı çıkar, çok aday mı çıkar onu da bilmiyorum. Masadaki bileşenlerden İYİ Parti özellikle bu konuda ciddi itirazların olduğu anlaşılıyor.