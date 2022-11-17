Kurtulmuş'tan Altılı Masaya yeni tanım: 6+'lı Masa

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir’de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Haydi gelen başörtüsü sorununu anayasa değişikliği ile çözelim. Türkiye'de kadınlarımız başörtülü ya da başı açık, anayasal bir özgürlüğe kavuşsunlar. Hep beraber parlamentoya sevk edilecek bu değişikliğe bütün partiler omuz versin.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi

Sayın Cumhurbaşkanımız küresel bir lider olarak, takdirle takip edilen bir isim olmuştur. Türkiye, teröre destek vermeleleri şartıyla bu ülkelerin NATO'ya giriş sürecinin başlatılmasına izin vermişti. Burada Türkiye'nin tavrı çok açıktır. Bu ülkeler teröre verdikleri desteği tamamen kesmeleri durumunda Türkiye, bu ülkelerin NATO'ya girişini onaylayacaktır.

Rusya-Ukrayna gerilimi

Rusya'nın Kırım'ı işgalinden itibaren, Türkiye bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmiş, bu tavrı ortaya koymuştu. Rusya-Ukrayna arasındaki diyaloğun sağlamnasına yönelik etkili dış politika ataklarımız bütün dünya tarafından takdirle takip edilmektedir.

"KKTC uluslararası camiada tanınacağı bir sürece girecek"

Bazı Batı ülkelerinden bugün çatlak sesler geliyor. Bugüne kadar Kıbrıs meselesinde uzlaşmacı yaklaşan taraf Türk tarafıdır. KKTC vardır, KKTC bundan sonraki süreçte uluslararası camia tarafından tanınacağı bir sürece girecektir. Kıbrıs, egemenliğine sahip çıkacaktır.

TOGG projesi

TOKİ tarafından yapılan, 8,5 milyon kişi tarafından başvurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılandı. Yine yaptığımız bir diğer büyük icraatlerden biri de TOGG fabrikasıdır. Tabi Eskişehir'de milli bir arabadan bahsetmenin ayrı bir anlamı var. Yerli ve milli olarak Eskişehir'de üretilen Devrim Arabaları tam bir ihanet süreciyle akamete uğratılmıştır. Eğer bu ihanetler olmasaydı Nuri Demirağ, 1960'larda Türkiye'nin savaş uçağını üretecekti.

Türkiye Yüzyılı mesajı

Türkiye Yüzyılı vizyonu; kültürüyle, teknolojisiyle sadece bir siyasi partinin değil, ortak olarak tüm Türkiye'nin vizyondur. Bir taraftan biz bu çalışmaları yaparken diğer taraftan Türkiye'nin muhalefeti bırakın pozitif bir gelişmeyi kendi aralarındaki çekişmeyle gündeme geliyorlar.

6+'lı Masa

Ben bu masayı 6+'lı masa olarak tanımlıyorum. Tıpkı "65+" gibi, çünkü üzerinde kaç aday daha olduğu belli değil. Ortak fikirleri ve müşterek hareket etmelerini sağlayacak bir paradigmalarının olmadığı görünüyor. Bir aday çıkarma konusunda kendi aralarında çelişkiye düştükleri görünüyor. Karşı tarafın adayıolmadığı gibi, vizyonu da, eseri de yoktur.