Kurtulmuş'tan 3 dönem vurgusu: İstisnasız olarak uygulanmasından yanayız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Partide hizmet edilecek olan tek yer milletvekilliği değildir"

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana özenle uygulanmaya devam eden 3 dönem kuralına değinen Kurtulmuş, "3 dönem kuralını şu nedenle önemsiyoruz, son rakamlarla yaklaşık 11,5 milyon siyasi üyesi olan bir partiyiz. Partide hizmet edilecek olan tek yer milletvekilliği değildir, çok dinamik teşkilatlarımız var, belediyelerimiz var ve bütün bunların hepsinde iktidar partisi olan AK Parti var." dedi.

"Kararı verecek olan Cumhurbaşkanımızdır"

AK Parti'nin yenilenmesi ve dinamizmini koruması için 3 dönem kuralının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Burada bir yenilenme sağlaması bakımından 3 dönem kuralının istisnasız olarak uygulanmasının Türkiye siyasetine bir dinamizm katacağını düşünüyoruz. Kararı verecek olan Cumhurbaşkanımızdır." ifadelerini kullandı.