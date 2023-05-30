Kurtulmuş: "Yolumuza devam edeceğiz"

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan Kurtulmuş, siyasi tarihin en önemli seçimlerinden birisini geride bıraktıklarını; milletin büyük bir teveccühle Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek Türkiye'nin yeni bir döneme başlangıç yapmasına karar verdiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı adını verdikleri dönemin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının, dünyada sözü güçlü, gücü tesirli yüzyıl olmasını sağlayacağını ifade eden Kurtulmuş, "Her alanda çok daha güçlü, birlik beraberlik içerisinde, bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Seçim, seçim tartışmaları geride kaldı. Türkiye bundan sonra büyük bir millete yakışır şekilde üzerine düşen, önüne koyduğu hedeflerini gerçekleştirecek adımları Allah'ın izniyle hep beraber atacaktır. Seçim sonuçlarının Türkiye ve milletimiz için hatta bütün insanlık için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının anlaşılmasından sonra dünyanın her yerindeki Türk vatandaşları ve Türkiye'yi sevenlerin ortaya koyduğu coşkunun Türkiye Yüzyılı'ndan beklentinin ne kadar yüksek olduğunun çok önemli bir işareti olduğunu belirten Kurtulmuş, New York'tan Londra'ya, Bakü'den Kudüs'e, Balkanlar'dan Afrika ülkelerine kadar dünyanın dört bir tarafındaki Türkiye dostlarının, Tayyip Erdoğan'ı sevenlerin ve Türkiye'nin gözünün içine bakanların seçim sonuçlarından büyük bir memnuniyet duyduğunu, sokaklarda coşku ve heyecanla Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik ettiğini dile getirdi.

Türkiye'deki seçim sonuçlarına dünyanın dört bir tarafından gösterilen ilginin bir iftihar tablosu olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın dünyanın dört bir yanında da ilgiyle izleneceğini gösterdiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yasamaya da çok büyük görevler düşüyor. Yasama, güçlü bir şekilde yoluna devam etmek durumundadır. Güçlü, büyük Türkiye'nin en önemli göstergelerinden birisi, siyasi kararların alındığı, ülke yönetiminin gerektirdiği yasal düzenlemelerin yapıldığı ama hepsinden önemlisi bu Parlamento'da çok sayıda siyasi parti, farklı siyasi görüşler olacak. Bu farklı siyasi görüşlerin demokratik olgunluk içerisinde, birlik beraberlik içerisinde milli menfaatlerimiz çerçevesinde tartışıldığı, milletin karar mekanizması olan TBMM'ye de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ümit ediyorum Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi, büyük motivasyon içerisinde bu yüzyıla hazırlanan TBMM olacaktır."

Meclisin yarısından fazlasının yenilendiğine ve genç bir Meclis oluştuğuna dikkati çeken Kurtulmuş, TBMM'nin, hem siyasi farklılıklarıyla hem de dinamizmiyle Türkiye'nin meselelerini omuzlayacak, ileriye taşıyacak güçlü bir Meclis olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, seçim kampanyalarının geride kaldığını ancak siyasi farklılıkların devam ettiğini aktararak, "Fikirlerimiz farklı olacak, Türkiye'ye ilişkin görüşlerimiz, tasarımlarımız, hedeflerimiz belki farklı olacak ama hepimiz Türkiye Yüzyılı ana çerçevesinde dile getirebileceğimiz sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye ideali etrafında bütünleşeceğiz. Fikri ve siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak inşallah göreceğiz ve bu parlamentonun Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk parlamentosu olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir Meclis olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili seçilenleri tebrik eden, onları Meclis'e gönderen seçmenlere de teşekkür eden Kurtulmuş, "28. Dönem, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapacak çok onurlu, çok şerefli bir Meclis olacak." dedi.

Meclis başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya Kurtulmuş, "Türkiye bütün bunları da kendi doğası içerisinde yapacaktır. Nasıl ilk sefer bir seçimle karşılaştık, iki turlu bir seçimi böyle güle oynaya yaptıysak, Türkiye'de seçimden sonra olan işler var. Bunlardan bir tanesi kabinenin açıklanması, bir tanesi de Meclis'teki görevlerin seçilmesidir. Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir." yanıtını verdi.