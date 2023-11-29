Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş ve Vietnam Başbakanı Chinh, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Kurtulmuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Vietnam Başbakanı Chinh ve heyetini TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye-Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının bu sene 45. yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Kurtulmuş, "Bu 45. yıl dönümünde Vietnam'dan başbakan düzeyinde ilk resmi ziyaretin gerçekleştirilmiş olması bizim için ayrı bir sevinç vesilesidir." dedi.

Türkiye ve Vietnam’ın şu ana kadar oldukça pozitif ilişkileri olan iki ülke olduğunu dile getiren Kurtulmuş, her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde birçok alandaki fırsatları değerlendirmek ve müşterek adımlar atabilmek imkanının bulunduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye-Vietnam arasındaki ilişkileri daha da pozitif noktaya getirebilmek için her alanda iş birliği imkanlarımız mevcuttur. Ticarette, sanayide, yüksek teknolojilerde, milli savunma sanayiinde, turizmde, birçok alanda bu iş birliklerimizi ileriye götürebilmek fırsatlarına sahibiz. Ayrıca Türkiye-Vietnam arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanında, yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde Asya’nın bütünüyle de iyi ilişkilerimizi geliştirmek gibi önemli bir dış politika hedefimizin olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim.

Asya, hepimizin yakinen takip ettiği gibi, önümüzdeki dönemde dünyanın yükselen bir merkezi olarak göze çarpıyor. Asya, her alanda gelişme potansiyeli son derece yüksek bir kıtadır. Bir taraftan nüfusu, diğer taraftan dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 35’ini üretebilme kapasitesi ve özellikle dünya ticaretinin yüzde 35’inden fazlasını gerçekleştirme gücüyle Asya, dünyanın önemli merkezlerinden birisi olacaktır. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde dünyadaki dengelerde Asya’nın içerisindeki iş birliğinin ve dinamizmin etkileyeceği önemli bir denge potansiyeli olduğunu da görüyoruz.”

ASEAN’ın, Asya için önemli bir işbirliği potansiyeli oluşturduğunu biliyoruz

Türkiye’nin, Avrupa’nın en doğusunda, Asya’nın en batısında bulunduğunu ve ülkenin yer aldığı jeostratejik noktanın farkında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Türkiye, bu önemli imkanını hem Avrupalı hem Asyalı dostlarımızla müşterek alanlarda çalışma imkanlarını oluşturarak sürdürmeye kararlıdır. Asya, hiç şüphesiz içerisinde farklı siyasi fikirleri barındıran, farklı politik eğilimleri olan bir kıtayı temsil ediyor ancak bu içerisindeki kültürel ve siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak Asya’nın, ortak bir gelecek inşa edebilme kapasitesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede Asya kıtasındaki çok taraflı diplomatik ilişkilere de büyük önem veriyoruz. Örneğin gözlemci statüsünde bulunduğumuz ASEAN’ın, Asya için önemli bir işbirliği potansiyeli oluşturduğunu biliyoruz. Aynı şekilde dün ve evvelsi gün toplantılarını gerçekleştirdiğimiz Asya Parlamenterler Asamblesi’nin (APA) de Asya ülkeleri arasındaki yakınlaşmayı parlamenter düzeyde sağlayacak çok önemli, çok taraflı bir kuruluş olduğunu biliyoruz. Son altı yıldır Türkiye olarak dönem başkanlığını yürüttüğümüz APA’nın da hep beraber güçlendirilerek Asya’daki bu dayanışmaya katkı sağlayacak bir birlik olarak önümüzde durduğunu ifade etmek isterim.”

Bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Vietnam’ın son dönemlerde serbest pazar ekonomisi çerçevesinde yaptığı reformları takdirle karşıladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, Vietnam’ın sürdürülebilir ekonomik kalkınma istikametinde önemli adımlar atmasını da dikkatle izlediklerini ifade etti.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Vietnam’ın gösterdiği işbirliği ve dayanışma için teşekkür eden Kurtulmuş, hem kurtarma ekipleriyle hem manevi değeri yüksek olan yardımlarıyla Türk halkının yanında duran Vietnam halkına da şükranlarını dile getirdi. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Bir kere daha siz Vietnamlı dostlarımızla birlikte TBMM’den Filistin halkıyla dayanışmamızı ifade etmeyi bir vazife olarak telakki ediyorum. Bütün dünyanın yakından takip ettiği, neredeyse soykırım boyutlarına varmış olan bir büyük katliam, Filistin halkına ölüm makineleriyle sürüyor. Bunu bir kere daha şiddetle kınadığımızı, insanlığın bu vahşeti durdurmak vazifesinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca bugün beşinci gününe girdiğimiz ateşkesin kalıcı hale gelmesini, esir takaslarının güzel bir şekilde sonuçlandırılmasını ama bu kalıcı ateşkesten sonra da Filistin’de siyasi çözümün bulunabilmesi için adımların atılmasını, burada da uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini arzu ediyoruz.”

Uluslararası camianın, kalıcı ateşkes, Gazze’nin yeniden imarı ve Orta Doğu’da barışı sağlayacak siyasi çözüme ilişkin sorumlulukları yerine getirmesi temennisini aktaran Kurtulmuş, “Türkiye olarak bu noktada, uluslararası sisteme bölgenin önemli bir aktörü olarak, garantör ülke olarak bu sorunun çözülmesi için katkıda bulunacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Türk halkının desteklerini her zaman yanımızda hissettik

Vietnam Başbakanı Chinh ise TBMM’de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Türkiye-Vietnam arasındaki ikili ilişkilerin artırılması, Asya-Pasifik’in dünya konjonktüründe yükselen bir konuma sahip olduğu gerçeği, Orta Doğu’da yaşanan karışıklıklar ve İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmazlık gibi hususlardaki tespitlerine sonuna kadar katıldıklarını söyledi.

Türk halkının desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Chinh, Türkiye halkının, dünya meselelerinde, yaşanan çatışmalarda, karşı karşıya bulunulan haksızlıklarda her zaman erdemli bir duruş gösterme faziletini ortaya koyduğunu ve doğrunun, haklının yanında olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’u Vietnam’a davet eden Chinh, meclisler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için de karşılıklı ziyaretlerin önemli olacağını belirtti. Görüşmede, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye-Vietnam Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Türkiye-Vietnam Dostluk Grubu üyeleri de yer aldı.