Kurtulmuş: Vatandaşımız ister, AK Parti yapar, Erdoğan yapar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başakşehir'de İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

Muhalefetin, AK Parti'nin icraatlarını sahiplenme çabalarına değinen Kurtulmuş, "Türkiye'nin muhalefet partisi söyledi diye değil; vatandaşımız söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar." dedi.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Pandemi ve küresel sıkıntılarla birlikte Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, dünyanın her yerinde gıda fiyatlarını arttırdı. Dünya ekonomileri küçülme trendinde iken Türkiye 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük bir büyümeye ulaşmıştır. Türkiye harıl harıl üreten bir ekonomi olarak yoluna devam etmektedir.

"Vatandaşımızın hangi sıkıntıları yaşadığını çok iyi biliyoruz"

Şüphesiz, her şeyin toz pembe olmadığını biliyoruz. Vatandaşımızın hangi sıkıntıları yaşadığını çok iyi biliyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlarımızın alım gücünü etkilememesi için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, başta asgari ücrete yapılan yüksek oranda zam olmak üzere gerekli adımları atıyoruz.

Türkiye'nin istihdamı pandemi öncesindeki seviyelere geri döndü. Türkiye, küresel şartlar eski haline döndüğünde dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden birisi haline gelecektir. Dünyanın tahıl krizinin içine düşmesi, Türkiye'nin üstlendiği liderlik sayesinde önlenmiştir.

"Türkiye, NATO müzakerelerinde ne istediyse oldu"

Türkiye, küresel bir aktör olarak Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yol alıyor.Türkiye, NATO müzakerelerinde neyi istediyse anlaşma maddelerine eksiksiz olarak girmiştir. FETÖ, ilk defa uluslararası bir anlaşmada terör örgütü olarak zapt edilmiştir. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye henüz 'evet' dememiştir. Eğer siz terör örgütlerine desteği sürdürürseniz, Türkiye bu ülkelerin NATO'ya girişine izin vermez.

"Vatandaşımız söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar"

Biz 20 yıldır iktidarda, senelerdir de siyasetin içindeyiz. Bizim siyasi hareketimizde emir aldığımız tek yer vatandaşın kendisidir, milletin kendisidir. Türkiye'nin muhalefet partisi söyledi diye değil; vatandaşımız söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar.

Bu millete çelme takmak isteyenlere fırsat vermedik. Hep bildiğimiz istikamette, milletimizin söylediği istikamette gittik.