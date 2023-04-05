Kurtulmuş: Vahşi siyonistler terör estiriyor!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor." dedi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Her sene özellikle ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırıların uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulması çağrısında bulunan Kurtulmuş, "Dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı." görüşünü paylaştı.
Artık yeter!— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 4, 2023
İsrail durdurulmalıdır!
Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor.
Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını…
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