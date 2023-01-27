Kurtulmuş: "Türkiye Yüzyılı önümüzdeki dönemdeki ana istikametimizdir"

Kurtulmuş, Kütahya Spor Salonu'nda AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen "Vefa Buluşmaları ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda, partililerden yapılan hizmetleri millete anlatmalarını istedi.

Türkiye'de vesayeti bitirdiklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Önceden Türkiye'de herhangi bir şeyin yapılması gündeme geldiği zaman hemen vesayet odakları devreye girer, yaptırmazlardı. Milletimiz de derdi ki, 'biz bunu yapamayız bunu bize yaptırtmazlar.' Örnek olarak söylüyorum, Devrim arabaları Türkiye'de 1961'de yapıldı ama Türkiye'nin vesayet zihniyeti yaptırtmadı. Şimdi Togg'u yapıyoruz, keşke bu 30 sene evvel yapılabilseydi. Türkiye yerli arabasını yapıyor, bundan da rahatsızlık duyanlar var. AK Parti'nin bana göre en büyük birinci başarısı vesayet düzenlerini sona erdirmiş olmasıdır."

Kurtulmuş, Türkiye'nin atılım yaptığı her dönemde durdurulmaya çalışıldığını ve önünün kesilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Tam bağımsız Türkiye istikametinde yürüyenlere darbe yapıldığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'a da Cumhurbaşkanı'mıza da yapmadıklarını bırakmadılar. Türkiye'de 2007 yılında cumhurbaşkanını meclise seçtirmemek için yapmadıkları iş kalmadı. En sonunda da 15 Temmuz gecesi kanlı bir darbe planlayarak hükümeti indirmeye çalıştılar. Allah sizden razı olsun, bu milletten razı olsun. Bu millet büyük bir güçle iradesine sahip çıktı, Erdoğan'a, cumhuriyete, demokrasiye, milli iradeye sahip çıktı ve bütün bu vesayetçileri tarihin çöp sepetine attık, bir daha da geri gelmeyecekler. Dün bu iki artı dört artı birli masa, 'altılı masa' diyoruz ya, ben onu matematik formülü haline getireyim, iki tanesi esas, dört tanesi teferruat, bir tanesi de gizli. Hem görünmesini istemiyor hem de onlar olmazsa seçime ortak bile olamayacaklarını biliyorlar."

"Türkiye Yüzyılı önümüzdeki dönemdeki ana istikametimizdir"

Numan Kurtulmuş, altılı masanın bir sonraki toplantıda da aday çıkaramayacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda milletin kafasını karıştırmaya çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarının yükseldiğini aktaran Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesayetçi kafa hiçbir zaman sandıktan çıkamayacağını bildiği için hep Ali Cengiz oyunlarıyla kazanmaya çalışmıştır. Şu anda 'aday olamazlar' lafı bize 2007'deki parlamentodaki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ortaya çıkarılan 367 garabetini hatırlatıyor. Hem aday bulamamanın telaşı hem Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin yükselişinin telaşıyla aday olma meselesini şüpheli hale getirmeye çalışıyorlar. Milletin iradesinden başka hiçbir sözün zerre miktar bir değeri yoktur, millet buna itibar etmez. İnşallah önümüzdeki seçimde hem 20 yıllık hizmet ve eser siyaseti ibra edilecek hem de Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacaktır. Bunun için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Mücadelemizi son sürat sürdüreceğiz. Bizim gücümüz yükseldikçe, Cumhurbaşkanı'mıza olan destek arttıkça birilerinin içeride ve dışarıda rahatsızlık duyduğu ortadadır."

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttıklarını belirten Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"AK Parti'nin temel özelliği sadece sıradan bir parti olması değil, aynı zamanda bir parti olmanın ötesinde ve öncesinde bir davaya sahip olmasıdır. Hedefimiz her alanda güçlü, ekonomisiyle, toplumsal dokusuyla, dış politikasıyla, gençliğiyle, sanatıyla, kültürüyle, velhasıl toplumun her alanında güçlü olan bir Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı önümüzdeki dönemdeki ana istikametimizdir, hedefimizdir. Anlatacağız, karşımızdaki iki artı dört artı birli masa ve onların uluslararası alandaki izdüşümlerinin Türkiye için neler düşündüğünü anlatacağız. Bunların nasıl eş cumhurbaşkanlığı sistemi teklif ederek Türkiye'yi yönetilemez hale getirmek istediklerini anlatacağız. Nasıl hem oylarına muhtaç olup 'hem HDP görülmesin' diye elli tane oyun çevirdiklerini anlatacağız."

Konuşmanın ardından ilde en çok üye kaydı yapan ve en çok ev ziyaretleri gerçekleştiren partililere teşekkür belgesi verildi.