Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli geçici başkan sıfatıyla oturumu başlattı.

Üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. Numan Kurtulmuş 321, Tekin Bingöl 160, Tülay Hatimoğulları Oruç 51, Cihan Paçacı 43, Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

Teşekkür konuşması

3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş bir teşekkür konuşması yaptı.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

''Devlet adamı vasfı ile bu oturumlara başkanlık yapan Sayın Devlet Bahçeli'ye Meclisimiz adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Fevkalede önemli bir Meclis'in başlangıcını yapıyoruz.Bizim gibi ülkelere yerinde durmak yakışmaz. Millet olarak önümüze yeni hedefler koymak durumundayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız dünyada sözü güçlü gücü tesirli olma mücadelesine hep birlikte TBMM olarak omuz vereceğiz. Milli bir anayasanın yapılarak 28. Dönem'in Türkiye Yüzyılı'na büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum.''

Konuşmanın ardından, TBMM Genel Kurulu, 13 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapatıldı. TBMM Başkanlık makamında Gecici Başkan Devlet Bahçeli, seçilen 30.Başkan Numan Kurtulmuş'a kısa bir törenin ardından görevi devretti.