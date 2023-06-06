Kurtulmuş, TBMM’de partileri ziyaret etti!

TBMM Başkanlığına aday olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP ve MHP gruplarına ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yarın yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde ilk olarak MHP Grubu'na gitti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve bazı AK Parti milletvekilleriyle birlikte MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile MHP yönetiminde yer alan bazı milletvekilleriyle görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP grupları tarafından Meclis Başkanlığına aday gösterildiğini ve başvurusunu yaptığını anımsattı.

Bugün MHP'den başlayarak TBMM'deki partileri ziyaret edeceğini belirten Kurtulmuş, desteği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarını sundu, MHP milletvekillerine teşekkür etti. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"28. Dönem, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Meclis'i. Önümüzde fevkalade önemli, hayati sorunların olduğu bir dönemi hep beraber idrak edeceğiz. Amacımız, siyasi partiler olarak farklı fikirlere sahip olmakla birlikte, Türkiye'nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis'i oluşturabilmektir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip bir anlamda masanın etrafında bütünleştiğimizde, oturup konuştuğumuzda, ülkemizin, milletimizin menfaatlerini önceleyebilme kabiliyetine sahip bir Meclis yönetimi oluşturabilmektir."

MHP'nin, birtakım al-ver pazarlıkları içerisinde olmadan, Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda büyük bir hassasiyetle Cumhur İttifakı'nın en önemli unsurlarından birisi haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bu süreçte de bundan sonraki süreçte de Meclis'te inşallah birlikte hareket edeceğiz. Allah bize, bu ülkenin, bu milletin hayrına atılacak adımlarda öncü olabilmeyi; bu Meclis'e, Türkiye Yüzyılı'nın bütünüyle hedeflerini gerçekleştirecek adımlar atabilmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nda, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi inşa etmenin, TBMM'deki bütün milletvekillerine nasip olması temennisinde bulunarak, "Biz de bu süreçte inşallah hep beraber dayanışma içerisinde, bu vizyon çerçevesinde hareket edeceğiz. Milli menfaatlerimizi önceleyeceğiz. Ülkemizin geleceği, dünya milletleri arasındaki saygın, itibarlı bir pozisyona ulaşması için gecemizi gündüzümüze katarak mücadele edeceğiz ve sonuçta Allah'ın izniyle akıbet de hayırlı olacaktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay ise ziyaret için teşekkür ederek, Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçilmesi halinde görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını söyledi.

CHP Grubu'na ziyaret

MHP'nin ardından beraberindekilerle CHP Grubuna geçen Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal tarafından karşılandı. Basına kapalı görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, CHP Grubu'yla kısa ama son derece yararlı ve faydalı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Gelecek dönemde Meclis'in siyasi farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eden, müzakereye açık, Türkiye'nin geleceğine ilişkin konularda hassasiyetle ortak noktaları bulabilme çabası içinde hareket edebilen bir Meclis olmasını temenni ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, aynı yaklaşımın CHP grup yönetiminde de olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TBMM'yi önemli bir gündemin beklediğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Ortak amacımız; Türkiye'nin milli menfaatleri, halkın beklentileri istikametinde diyalog ve karşılıklı anlayış içerisinde fikirlerimizi söyleyeceğiz, yeri geldiğinde münakaşa yapacağız, toplumun hayrına olan işlerde bir yarış içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de milletin seçimlerde tüm siyasi partilere verdiği bir karne, yazdığı bir mektup ve verdiği mesajlar olduğunu söyleyerek, bu mesajların iktidar ve muhalefet tarafından mutlaka doğru okunması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede, genel bir mutabakat üzerinde anlaştıklarını aktaran Özel, "Halkımız bu parlamentodan kaliteli yasama, müzakere istiyor. Münakaşayı hoş görüyor ama parlamentoya şiddeti yakıştıramıyor. Parlamentoda zaman zaman ortaya çıkan ve halkımıza, hatta ailelerimize izahta zorlandığımız şiddet görüntülerinin hiç yaşanmaması için bütün gruplarla birlikte gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Özel, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın tahliye edilmemesi konusundaki hassasiyeti de paylaştıklarını belirterek, "Bu, geçmişte MHP için yaşandığında da tavrımız aynıydı, kendi milletvekillerimiz için de aynıydı, geçtiğimiz dönem Gergerlioğlu için de aynı tavırdaydık, bugün Can Atalay için de aynı doğrultuyu koruyoruz." görüşünü paylaştı.

Kurtulmuş'un ilk turda TBMM Başkanı seçilebilmek için kendilerinden oy istediğini aktaran Özel, bunun üzerine kendilerinin de İngiliz Parlamentosu'ndaki bir geleneği TBMM'ye taşıma teklifinde bulunduklarını söyledi. İngiltere Parlamentosu Başkanının çok adil bir yönetim sergilemesi durumunda bir sonraki dönemde karşısına aday çıkarılmadığını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Biz yarın aday çıkaracağız ama iki yıl boyunca Sayın Kurtulmuş muhalefete, gerçekten karşısına aday çıkarılamayacak şekilde tam olarak tarafsız davranırsa iki yıl sonra kendisinin karşısına aday çıkarmamayı teklif ediyoruz. Kendisi iki yıl boyunca bütün muhalefetin oyunu alacak bir tarafsızlık göstersin. Ben bunun zor olmadığını, Anayasa'ya bağlı kalmanın zor olmadığını ve bunu yapabileceklerini düşünüyorum. İki yıl sonra aday göstermemeyi ümit ediyoruz."

Kurtulmuş da TİP Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine yargı, yasama ve yürütmenin bağımsızlığı prensibine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti. Bu konuda devam eden bir mahkeme sürecinin olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle şahsın tutukluluk halinin bitmesi lazım. Baştan beri söylediğimiz şey, yargının adil olmasının temel prensiplerinden biri de mümkün olduğu kadar kısa sürede kararını vermesidir. Biz, kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz." sözlerini sarf etti.