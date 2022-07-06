AjansHaber.com.tr Gündem Kurtulmuş'tan sağlık çalışanlarına destek mesajı

Kurtulmuş: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet topluma karşı yapılmış saldırıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet, topluma karşı yapılmış saldırıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin tüm topluma karşı yapılmış saldırı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı. Oysa ki, gecesini gündüzüne katarak binbir emekle insanları hayata bağlayamaya çabalayan sağlık çalışanlarımızın gayretleri minnet ve şükranla karşılık bulmalıdır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet bu açıdan topluma karşı yapılmış saldırıdır. Vefat eden hekimimize ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm tıp camiasına başsağlığı dilerim."

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