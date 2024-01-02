Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Şahin'i kabul etti!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i kabul etti.
Kurtulmuş, RTÜK Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, son dönemde kamuoyunda rahatsızlık uyandıran, milli ve manevi değerlere aykırı içeriklerle gündeme gelen dizilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında RTÜK Başkanı Şahin'den bilgi aldı.
Yorumlar