Kurtulmuş, PMD yönetimini kabul etti!

Ziyarete PMD Başkanı Kemal Aktaş, Başkan Yardımcısı Özgür Akbaş, Besti Karalar, Canan Sakarya, Murat Şahin, Mehtap Göktemir, Murat Akar ve TBMM Başkanlığı Basın Müşaviri Ahmet Özgür katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Kurtulmuş, parlamento muhabirlerinin önemine dikkat çekerek, “Beraber çalışarak Meclis’ten halka en iyi ve en doğru bilgileri yansıtmak için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederiz. Yeni yasama yılında da birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

PMD Başkanı Aktaş ise “Parlamentoda görev yapan gazetecile olarak, Meclis’in saygınlığına gölge düşürmeden objektif gazetecilik yapmaya özen gösteriyoruz. PMD olarak 60 yıldır halkın gözü kulağı olarak burada görev yapıyoruz” dedi.

Görüşmelerde Başkan Kurtulmuş, PMD’ye Meclis çatısı altında yapacakları her türlü etkinlikte destek vermekten mutluluk duyacaklarını söyledi.