Kurtulmuş, Örnek’in cenaze törenine katıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek'in cenaze törenine katıldı.

Milli Görüş hareketinin liderlerinden Örnek için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit’in kıldırdığı namazın ardından Örnek'in tabutu başında bir konuşma yapan Kurtulmuş, merhumun sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Ali Yılmaz beyi herhalde üç kelime ile en iyi şekilde özetleriz diye düşünüyorum; zarafet, istikamet ve samimiyet." ifadelerini kullandı.

Merhum Örnek'in zarif bir İstanbul beyefendisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Etrafındaki herkese zarafetiyle örnek teşkil eden bir arkadaşımızdı. Hayatı boyunca istikametini hiç bozmadığına da şahidiz. Allah inşallah bu şahitliklerimizi de kabul etsin.” dedi.

Törenin ardından Ali Yılmaz Örnek'in naaşı, defnedilmek üzere Beykoz'daki Baklacı Mezarlığı'na götürüldü.