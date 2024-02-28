Kurtulmuş: “Nefessiz bırakan hazin bir süreçtir”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, 28 Şubat postmodern darbesinin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu süreçte milletimiz, insan hakları ve hukuka saygının gereğini en mükemmel şekilde yerine getirerek adalet ve özgürlük mücadelesini sonuna kadar vermiştir. Ülkemizin huzur ve refahının, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin hedef alındığı 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde hep birlikte demokrasiye, Cumhuriyet'e ve milli egemenliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz."