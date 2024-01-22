Kurtulmuş, Murat Kurum’u kabul etti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında kabul etti. Meclis Başkanlığı'nın İstanbul ofisinde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. İstanbul'u konuştuk ve yapacağımız çalışmaları paylaştık. Sayın TBMM Başkanımıza kabulleri için teşekkür ediyoruz” dedi.