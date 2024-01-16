Kurtulmuş, Mersin’deki kaza için başsağlığı diledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Aydıncık'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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