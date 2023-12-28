Kurtulmuş, kaza için başsağlığı mesajı yayınladı!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
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